«Яндекс.Касса» стала первым платежным партнером «1С»

«Яндекс» объявил о том, что «1С» добавила платежный модуль «Яндекс.Кассы» в стандартную библиотеку электронных документов «1С:Предприятия». Благодаря этому 1,5 млн коммерческих и бюджетных организаций, которые используют продукты «1С», смогут принимать в них платежи через «Яндекс.Кассу» — из электронных кошельков, с банковских карт или через интернет-банкинг.

«Большинство организаций в нашей стране используют решения "1С", которые помогают эффективно управлять бизнесом и вести финансовый учет. Раньше компаниям, которые работали с "1С" и принимали платежи через "Яндекс.Кассу", приходилось работать в двух системах — программе "1С" и Личном кабинете "Кассы". Встроив модуль "Яндекс.Кассы", пользователи решений на платформе "1С:Предприятие 8" смогут выставлять клиентам счета и получать уведомления о платежах в одном окне», — сказала Оксана Коробкина, руководитель электронной коммерции «Яндекс.Кассы».

«Наше партнерство с самым популярным в России платежным решением сделает работу пользователей ещё удобнее. Счета, сформированные в "1С:Предприятии", покупатели смогут оплачивать через форму "Яндекс.Кассы". Уведомления об оплате будут моментально поступать в программу "1С". Таким образом, больше не придётся ждать банковской выписки», — отметил Алексей Харитонов, руководитель отдела продвижения экономических программ «1С».

Модуль «Яндекс.Кассы» уже сейчас доступен в решениях «1С:ERP Управление предприятием 2», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация». В ближайшее время он появится и в других продуктах системы «1С:Предприятие 8».