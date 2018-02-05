OPPO начинает российские продажи смартфона A83. Цена

OPPO объявила о запуске продаж на российском рынке смартфона A83. Аппарат оснащен полноэкранным дисплеем 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440 x 720.

Смартфон A83 и модели F5 / F5 Youth / F5 6GB можно будет купить в фирменном онлайн-магазине OPPO, который начнет работу в России 8 февраля 2018 г. Помимо смартфонов, в онлайн-магазине будут представлены и аксессуары.

Также новая модель будет доступна для продажи в российских розничных сетях Евросеть, «М.Видео» и «Связной».

Вице-президент OPPO Винсент Лиу отметил: «Это важный шаг компании OPPO. Мы рады, что теперь наш бренд станет ближе к клиентам. Благодаря этому открытию, наши покупатели смогут получить продукты высокого качества в самое короткое время».

Как и последние смартфоны OPPO, модель A83 наделена технологией SelfieTune, основанной на искусственном интеллекте. SelfieTune сканирует более 200 точек лица и анализирует внешность для оптимального улучшения селфи-фотографии, помогая пользователям создавать более естественные снимки. В модели будет доступна фронтальная камера 8 МП, а также основная камера 13 МП.

В OPPO A83 установлено 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также батарея на 3180 мА•ч. Модель поддерживает одновременное подключение двух карт Nano-SIM и одной карты памяти ёмкостью до 256 ГБ. Смартфон наделен операционной системой ColorOS 3.2 на базе Android 7.1 и технологией OPPO Share для быстрой передачи фотографий между устройствами.

Покупателям будут доступны два цветовых решения: чёрный и золотой. В России A83 уже поступил в продажу по рекомендованной цене 13 990 руб. В официальном интернет-магазине бренда доставка любого продукта будет осуществляться бесплатно при заказе от 10 000 руб.

Все смартфоны OPPO сопровождаются гарантией на 1 год. Возврат смартфона, в случае, если клиент откажется от совершенной покупки, можно осуществить в течение 7 дней.