В России стартуют продажи смартфона Honor 9 Lite с двумя двойными камерами. Цена

Honor (бренд Huawei) объявил о начале продаж в России и Армении модели Honor 9 Lite, оснащенной двумя двойными камерами. Новинка унаследовала дизайн одной из самых популярных моделей бренда — флагмана Honor 9, а ее начинка получила ряд функциональных преимуществ, среди которых две двойные камеры и удобный HD экран FullView.

Honor 9 Lite имеет две двойные камеры, состоящие из 13 МП и 2 МП модулей, что позволяет делать одинаково качественные снимки, находясь по любую сторону от объектива. Дополнительный модуль отвечает за формирование натуралистичного эффекта боке — размытия заднего плана, делающего фотографии более выразительными. Фильтры улучшения портретов подбираются для максимально естественных и качественных вариантов обработки лиц.

Фронтальная камера получила также функцию управления жестом, позволяющую делать селфи в более удобном формате. Для спуска затвора достаточно помахать рукой в кадре — камера сделает снимок через 2 секунды.

Honor 9 Lite получил экран FullView с диагональю 5,65 и разрешением 1080×2160, обеспечивающий более высокий комфорт при просмотре кинофильмов с форматом кадра 21:9, поиске информации в интернете и чтении.

Смартфон построен на базе 8-ядерного чипсета Kirin 659, изготовленного по технологическому процессу 16 нм и оснащенного графическим модулем Mali-T830. Обработку ресурсоёмких приложений и работу в многозадачных режимах поддерживают 3 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель на 32 ГБ и поддержка карт памяти объёмом до 256 ГБ позволяют сохранять практически неограниченное количество фотографий, музыки и видео. Смартфон поставляется с новейшей операционной системой Android Oreo и фирменным интерфейсом EMUI 8.0, получившим целый ряд усовершенствований, повышающих комфорт использования, ускоряющих запуск приложений и снижающих энергопотребление за счет «умного» распределения ресурсов.

Модель Honor 9 Lite выпускается в трех вариантах расцветки: полночный чёрный, сапфировый синий и ледяной серый.

Продажи смартфона Honor 9 Lite стартуют с 8 февраля по цене 14 990 руб.