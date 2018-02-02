«Физприбор» и «Инфотекс» обеспечат кибербезопасность АСУ ТП КИИ

«Физприбор», разработчик и изготовитель аппаратно-программных средств для промышленной автоматизации в т.ч. критической информационной инфраструктуры (КИИ) и «Инфотекс», ведущий разработчик программно-аппаратных решений в области информационной безопасности, в т.ч. КИИ, заключили соглашение о сотрудничестве.

В рамках сотрудничества компании представят совместные решения в области обеспечения кибербезопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) на объектах КИИ РФ и зарубежья.

Сопряжение аппаратно-программных изделий позволит заказчикам получить сверхнадежные системы, защищенные, как от внешних нарушителей, так и от внутренних. Предполагается, что решения будут включать защиту базовых средств ввода-вывода, портов, компонентов операционных систем и специальных средств программных компонентов АСУ ТП, включая шифрование, контроль целостности, а также защиту гиперконвергентных решений в рамках изоляции и мультитенентности.

По мнению разработчиков, решения будут представлять интерес для коммерческих и государственных организаций, работающих в области автоматизации технологических процессов управления производством. Сотрудничество двух российских компаний позволит создать новый класс высокотехнологичных продуктов для обеспечения кибербезопасности КИИ (АЭС, ГЭС, ТЭС и т.д.), которые будут отвечать всем требованиям, предъявляемым российскими и международными регуляторами.

Предполагается, что новый класс решений в области АСУ ТП от «Физприбор» и «Инфотекс» с характеристиками быстродействия, надёжности, защищённости и качества, недоступными ранее, позволит заказчикам использовать полностью отечественные продукты, позволяющие выполнить требования ФЗ №187 от 26.07.2017 года о безопасности КИИ Российской Федерации.

Высокозащищенные системы с сертифицированной криптографической защитой данных, разработанной «Инфотекс», широко известны на рынке. Система ViPNet позволяется создавать защищенную сеть, в которой работает оборудование для управления технологическим процессом. Все коммуникации и взаимодействие в этой сети осуществляются по зашифрованному каналу с сертифицированной криптографической защитой. Решение поддерживает работу высоконагруженных систем АСУ ТП, обеспечивает дополнительную защиту и целостность информации.

Аппаратные и программные средства, разработанные заводом «Физприбор», эксплуатируются на Балаковской, Калининской, Нововоронежской, Ростовской АЭС, на АЭС «Куданкулам» в Индии и АЭС «Бушер» в Иране, АЭС «Тяньвань» в Китае, объектах нефтегазовой отрасли.