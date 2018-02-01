«Альфа-Банк» запускает маркетплейс Alfa Network в России и странах СНГ

«Альфа-Банк» объявил о запуске русскоязычного маркетплейса Alfa Network для поиска партнеров и заключения сделок в России и странах СНГ: Казахстане и Беларуси. Alfa Network создана в партнерстве с англоязычной международной платформой Opportunity Network, уже объединившей 15.000 предпринимателей из 113 стран мира. Совокупный объем предложений, доступных участникам Opportunity Network, достигает $90 млрд.

Потенциал Alfa Network в России и стран СНГ оценивается Альфа-Банком в 30.000 участников. Аудитория - владельцы и топ-менеджеры среднего и малого бизнеса, инвесторы, а также руководители торгово-логистических подразделений крупных корпораций.

Alfa Network позволяет бесплатно размещать и находить предложения о торговых сделках; продавать и покупать активы, включая недвижимость; привлекать и вкладывать инвестиции. Платформа является закрытой и доступна только по приглашению Альфа-Банка, что говорит о благонадежности ее участников и гарантирует конфиденциальность персональных данных. Подобная модель развития клиентской базы действует и в других странах, где подключение осуществляют крупные зарубежные банки-партнеры Opportunity Network, такие как швейцарский UBS, американский Citizens Bank, итальянский Intesa Sanpaolo, испанский CaixaBank и другие.

Сейчас подключение к Alfa Network является бесплатным. Приглашение «Альфа-Банка» открывает доступ к размещению и просмотру предложений как российских, так и зарубежных партнеров, а также дает возможность обмена контактами и совершения сделок с партнерами из России, Казахстана и Беларуси. Для доступа к контактным данным зарубежных контрагентов необходима платная подписка на Opportunity Network.

«Альфа-Банк» также предлагает своим клиентам ряд дополнительных сервисов, таких как бесплатная консультация по внешнеэкономической деятельности и нормам валютного законодательства РФ, персональная консультация по финансовым продуктам. В дальнейшем к маркетплейсу планируется подключить и услуги внешних партнеров.

«Мы будем стремиться закрыть полный цикл потребностей клиента, связанных с заключением сделки, от поиска партнера и привлечения финансирования до решения логистических, таможенных и различных других вопросов», - отметил руководитель блока «Средний и региональный корпоративный бизнес» «Альфа-Банка» Кирилл Кузнецов.

«Потенциал развития Alfa Network в России и странах СНГ обусловлен, в частности, географической распределенностью инфраструктуры, что позволяет достигать очень весомого эффекта экономии при оптимизации логистических цепочек. Этим же объясняется и сильная потребность бизнеса в удобных digital-инструментах, упрощающих налаживание деловых связей на столь значительных расстояниях. Причем, такой запрос существует не только внутри России, но и в ближайших странах - в первую очередь, в Казахстане и Беларуси», - отметил Кирилл Кузнецов.

Для подключения к Alfa Network необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке, полученной от Альфа-Банка. Процедура занимает всего несколько минут.