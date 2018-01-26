QSAN представила NAS XCubeNAS XN3004T

QSAN объявила официальный выпуск нового NAS сервера серии XCubeNAS - модели XN3004T на 4 диска в настольном исполнении, предназначенной для рабочих групп, небольших офисов и домашнего использования.

В серии XN3004T установлен 4-ядерный 1,1 ГГц процессор Intel Celeron, 4 ГБ памяти DDR3L SO-DIMM с возможностью расширения до 8 ГБ для повышения производительности.

«XCubeNAS XN3004T интегрируется в любую среду SOHO/SMB, становясь ядром инфраструктуры рабочей группы, – сказал Альфред Лианг, менеджер по продукту QSAN. – Предлагаемый по более низкой цене, чем традиционные решения для хранения данных уровня Enterprise, NAS сервер XN3004T демонстрирует высокую надежность, производительность и предоставляет все возможности виртуализации, поддерживая VMware, Citrix, and Microsoft Hyper-V».

XN3004T построен на простой в использовании проприетарной операционной системе QSAN QSM 3.0, которая выводит совместный доступ к данным, резервное копирование и безопасность на новый уровень. QSM 3.0 также использует транзакционную файловую систему ZOL (ZFS on Linux) уровня Enterprise.