Райффайзенбанк запускает Garmin Pay для держателей банковских карт

Райффайзенбанк объявил о том, что с 19 декабря 2017 года клиенты банка одними из первых в России смогут добавить свои платежные карты в сервис Garmin Pay и оплачивать покупки с помощью спортивных часов бренда Garmin Vivoactive 3.

Garmin Pay – четвертый электронный кошелек, выходящий на российский рынок платежей с использованием бесконтактной технологии и четвертый доступный клиентам Райффайзенбанка.

Для активации функции оплаты товаров и услуг с использованием Vivoactive 3 необходимо скачать в свой смартфон из Google Play или AppStore приложение Garmin Connect, подключить смартфон к часам и добавить в него свои кредитные или дебетовые карты MasterCard Райффайзенбанка.

Далее для оплаты товаров и услуг достаточно будет разблокировать часы с помощью цифрового кода и поднести их к бесконтактному терминалу.

«Данный сервис интересен только части наших клиентов – любителям спорта и активного отдыха, которые пользуются часами Garmin. Однако для Райффайзенбанка важно предоставлять владельцам наших карт доступ к современным цифровым сервисам, в том числе и давать им возможность использования всех доступных в России электронных кошельков с первых дней их запуска. Мы были в первой волне запуска Android Pay, Samsung Pay и Apple Pay и продолжаем эту традицию, чтобы клиенты Райффайзенбанка были в числе первых, кто пользуется такими трендовыми технологичными решениями, — отметил Дамьен Леклер, начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка.

На сегодняшний день сервис доступен владельцам часов Garmin модели Vivoactive 3. В 2018 году линейка моделей, поддерживающих Garmin Pay, будет расширена.