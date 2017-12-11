Белорусский проект Beesender признан лучшим стартапом для торговых центров

Белорусский стартап стал победителем конкурса «Мега Accelerator 2017», который проводит компания IKEA Centres Russia. Организаторы оценили программу для автоматизации общения с клиентами и сотрудниками Beesender. Финальный день презентаций прошел в пятницу, 8 декабря. Названный лучшим стартап получил 2 млн рублей.

Всего за победу состязались 9 стартап-компаний из России, Белоруссии и Израиля: виртуальный планетарий Altair VR, интерактивная игра «Лигренок», мобильное приложение Savetime4, HR-робот Robot Vera, виртуальный бот MRBot, VR-платформа Hexa, тайм-планировщик Verme, ИТ-сервис для юристов Bots&Partners и программа для автоматизации общения с клиентами и сотрудниками Beesender.

Каждому из этих стартапов в сентябре 2017 г. было предоставлено по 350 тыс. рублей для запуска и реализации своих пилотных проектов в торговых центрах «Мега». Изначально же в акселерационной программе принимало участие 277 стартапов.

Beesender – это программа для автоматизации общения с сотрудниками и клиентами в больших компаниях. Она была выпущена на рынок в 2016 г. Благодаря встроенному конструктору в программе можно создавать чатботы без программирования, публиковать их сразу в трех мессенджерах и в веб-чате на сайте. Beesender позволяет переводить чаты с одного канала на другой, переключать их с бота на оператора и обратно, отправлять клиентам необходимые уведомления и напоминания.

«Мега Accelerator» – первый в России акселератор стартапов в сфере ритейла – был запущен в декабре 2015 г. Цель проекта – поиск и реализация инновационных идей по улучшению покупательского опыта гостей «Меги» в торговом центре и за его пределами.

Партнером «Мега Accelerator», как и в прошлом году, выступила компания Global Venture Alliance (GVA) - один из лидеров в области создания корпоративных акселераторов и поддержки предпринимателей.