 

Белорусский проект Beesender признан лучшим стартапом для торговых центров

Ритейл
мобильная версия

Белорусский стартап стал победителем конкурса «Мега Accelerator 2017», который проводит компания IKEA Centres Russia. Организаторы оценили программу для автоматизации общения с клиентами и сотрудниками Beesender. Финальный день презентаций прошел в пятницу, 8 декабря. Названный лучшим стартап получил 2 млн рублей.

Всего за победу состязались 9 стартап-компаний из России, Белоруссии и Израиля: виртуальный планетарий Altair VR, интерактивная игра «Лигренок», мобильное приложение Savetime4, HR-робот Robot Vera, виртуальный бот MRBot, VR-платформа Hexa, тайм-планировщик Verme, ИТ-сервис для юристов Bots&Partners и программа для автоматизации общения с клиентами и сотрудниками Beesender.

Каждому из этих стартапов в сентябре 2017 г. было предоставлено по 350 тыс. рублей для запуска и реализации своих пилотных проектов в торговых центрах «Мега». Изначально же в акселерационной программе принимало участие 277 стартапов.

Beesender – это программа для автоматизации общения с сотрудниками и клиентами в больших компаниях. Она была выпущена на рынок в 2016 г. Благодаря встроенному конструктору в программе можно создавать чатботы без программирования, публиковать их сразу в трех мессенджерах и в веб-чате на сайте. Beesender позволяет переводить чаты с одного канала на другой, переключать их с бота на оператора и обратно, отправлять клиентам необходимые уведомления и напоминания.

«Мега Accelerator» – первый в России акселератор стартапов в сфере ритейла – был запущен в декабре 2015 г. Цель проекта – поиск и реализация инновационных идей по улучшению покупательского опыта гостей «Меги» в торговом центре и за его пределами.

Партнером «Мега Accelerator», как и в прошлом году, выступила компания Global Venture Alliance (GVA) - один из лидеров в области создания корпоративных акселераторов и поддержки предпринимателей.

Что такое 3РМ, или Как сэкономить на поддержке SAP и Oracle «Госуслуги 2.0» или какими будут электронные услуги через несколько лет Презентация революционной аналитической платформы Loginom