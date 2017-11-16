ЗОСРВ «Нейтрино» 2016 года прошла сертификацию ФСТЭК России.

«СВД Встраиваемые Системы» объявила об успешном прохождении сертификации защищенной операционной системы реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» редакции 2016 года в системе сертификации ФСТЭК России.

Компания постоянно расширяет линейку сертифицированных программных продуктов. Полученный сертификат подтверждает соответствие «Нейтрино» требованиям руководящих документов по 3 классу защиты информации от НСД и 2 уровню контроля отсутствия НДВ, что позволяет использовать ЗОСРВ «Нейтрино» в автоматизированных системах, к которым предъявляются требования аттестации в системе ФСТЭК России по классу защищённости до 1Б включительно. Ранее данная редакция ЗОСРВ «Нейтрино» была сертифицирована в системе сертификации средств защиты информации Минобороны России.

ЗОСРВ «Нейтрино» КПДА.10964-01 предназначена для создания вычислительных устройств и комплексов, к которым предъявляются повышенные требования по отказоустойчивости и предсказуемости поведения. Среди особенностей ЗОСРВ «Нейтрино» можно указать эффективную интеграцию современных графических и мультимедийных технологий, предсказуемость жесткого реального времени, а также лучшую в своём классе реализацию сетевых и коммуникационных технологий.

ЗОСРВ «Нейтрино» поддерживает широкий спектр процессорных платформ мировых производителей с архитектурами Intel x86, ARM, PowerPC и MIPS. Но учитывая современный тренд на импортозамещение зарубежных устройств отечественными аналогами, компания «СВД Встраиваемые Системы» обеспечила поддержку наиболее востребованных и перспективных российских процессоров, таких как Эльбрус (АО «МЦСТ»), КОМДИВ (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН), Мультикор (АО НПЦ «ЭЛВИС»), Байкал-Т1 (АО «Байкал Электроникс»).

Для обеспечения поддержки архитектуры и микропроцессоров Эльбрус компания «СВД Встраиваемые Системы» при сотрудничестве с АО «МЦСТ» разработала программное изделие - ЗОСРВ «Нейтрино-Э» КПДА.10965-01. ЗОСРВ «Нейтрино-Э» получило сертификат соответствия Минобороны России, который позволяет использовать в автоматизированных системах класса защищенности до 1Б включительно.

С возможностями и особенностями программных и программно-аппаратных платформ на базе ЗОСРВ «Нейтрино» можно ознакомиться, посетив семинар «Технологии QNX и КПДА в России», который пройдет 23 ноября в Санкт-Петербурге.