Cognitive Technologies открыла офис Тюменском регионе

Cognitive Technologies объявила об открытии офиса компании в г. Тюмень. По словам генерального директора Cognitive Technologies Андрея Черногорова, «Тюменская область сегодня является одной из ключевых точек экономического роста нашей страны. В ней налицо и высокий уровень востребованности в ИТ, и наличие квалифицированных трудовых ресурсов, и благоприятный инвестиционный климат. Кроме того, руководство области является одной из продвинутых и прогрессивных в России управленческих команд. Оно стремится сохранить и преумножить потенциал инновационных разработок региона, стимулируя компании-разработчики открывать производства в области, создавать там свои представительства. Такая схема позволяет региону приостановить утечку средств и кадров. Это фактически китайская модель ведения бизнеса, спроецированная на региональный масштаб. Наконец, Тюменская область - один из профицитных субъектов РФ».

Основными направлениями деятельности Cognitive Technologies – Тюмень станет реализация проектов и внедрение решений по автоматизации закупочной деятельности (автоматизации снабжения) с использованием новейших технологий искусственного интеллекта и блокчейна для предприятий нефтегазового сектора. «Это наш целевой сегмент в этом проекте», говорит Черногоров. «Одной из наших основных задач мы видим вытеснение дорогостоящих решений западных производителей. Они стали высокорискованными и не соответствуют современной конъюнктуре. Недавние истории с продукцией известных российских разработчиков в США лишний раз напоминают нам, что политические риски никуда не делись из ИТ-отрасли, а только обострились», продолжает он.

В числе других задач нового офиса: локализация разработок на собственных платформах, а также оказание технической поддержки.

В рамках своей деятельности в Тюменской области компания Cognitive Technologies активно развивает сотрудничество с руководством региона в направлениях развития кадрового потенциала региона и совершенствования ИТ-инфраструктуры. Совместно с Правительством Тюменской области компания приступила к реализации образовательного проекта, при участии областного технопарка, по повышению квалификации ИТ-специалистов и возможностью их последующего трудоустройства в Cognitive Technologies.

Специалисты компании планируют образовательные курсы и мероприятия по обучению программистов, тестировщиков, системных аналитиков и представителей других направлений разработки ИТ. Другим примером сотрудничества с руководством региона стало открытие школы программирования на территории областного технопарка. «Совместными усилиями мы развиваем рынок труда, инвестируем в него свои ресурсы и средства, инициируем инфраструктурные проекты», говорит Андрей Черногоров.

Компания предполагает довести численность сотрудников тюменского офиса до 150 человек в течение года.