AUVIX стала дистрибьютором серверных решений Vinteo для ВКС

AUVIX объявила о получении статуса авторизованного дистрибьютора отечественного разработчика серверных решений для ВКС Vinteo. На сегодняшний день Vinteo является уникальной российской компанией, производящей продукты, полностью совместимые со стандартными протоколами ведущих производителей аппаратных и программных ВКС: Cisco/Tandberg, Polycom, LifeSize, Sony, Panasonic, Huawei, Yealink и др. Инфраструктурные решения Vinteo традиционно используются средними и крупными компаниями, а также государственными заказчиками для расширения существующих и разворачивания новых систем ВКС. Vinteo входит в реестр отечественного ПО.

«Использование средств ВКС в корпоративной среде является неотъемлемой составляющей ведения бизнеса сегодняшнего дня. Мы уверены, что включение в ассортимент нашей компании высокотехнологичной продукции Vinteo позволит нам значительно повысить привлекательность нашего товарного портфеля в глазах клиентов, особенно с учетом того, что в своей деятельности Vinteo уделяет большое внимание созданию кастомизированных решений по техническому заданию заказчиков, – сказала Екатерина Афанасьева, руководитель отдела интеграционных решений AUVIX. – Принимая во внимание тот немаловажный факт, что Vinteo является российским разработчиком, наше сотрудничество с этой компанией позволит нам внести свой вклад в поддержку отечественного производителя и реализацию программы импортозамещения.

«Для успешного развития на рынке производителю ИТ-решений недостаточно просто разработать хороший продукт, необходимо заручиться поддержкой настоящих профессионалов, – отметил Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo. – То, что компания с многолетним опытом реализации сложных аудио-визуальных проектов приняла решение стать партнером Vinteo, еще раз доказывает реальную эффективность нашей платформы видеоконференцсвязи. Уверен, наше сотрудничество с AUVIX позволит многим заказчикам быстро и с минимально возможными инвестициями масштабировать или модернизировать уже имеющиеся у них сети ВКС, а также построить новые».