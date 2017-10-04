«Росэлектроника» представит новую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках XII международного форума по вопросам безопасности «InterSecurityForum-2017» представит новую систему фотовидеофиксации административных нарушений правил дорожного движения (ПДД) «Призма», разработанную концерном «Вега». Форум пройдет 4-5 октября в Академии ГПС МЧС России.

Система «Призма» предназначена для круглосуточной регистрации фактов нарушений ПДД транспортными средствами, распознавания их государственных регистрационных знаков, автоматического определения вида нарушения с целью сбора доказательной базы для отправки в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП).

От существующих на российском рынке аналогов «Призма» отличается высокой надежностью и устойчивостью к вирусным атакам. Разработка концерна «Вега» более чем в два раза превосходит альтернативные продукты по производительности. Система собрана на базе абсолютно нового модульного суперкомпьютера Nvidia Jetson Tx2 с исполнением на архитектуре АRМ 64 и с применением операционной системы Linux. Низкая потребляемая мощность (до 15-40 Вт) позволяет использовать «Призму» в автономном режиме с питанием от солнечных батарей. Простота монтажа и обслуживания отличает новую разработку от существующих на рынке систем.

«"Призма" относится к числу новых разработок Росэлектроники в области гражданской продукции, - рассказал заместитель генерального директора – статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин. – В случае интереса заказчиков к приобретению системы «Призма» Концерн «Вега» готов приступить к ее серийному производству на собственных производственных мощностях».

«Концерн «Вега» - ведущий разработчик и производитель авиационных комплексов дозора и наведения, наземных, авиационных и космических комплексов наблюдения, систем мониторинга окружающей среды, наземных и воздушных средств гражданского и специального назначения, беспилотных летательных аппаратов, аэростатных комплексов, аппаратуры и средств управления воздушным движением, навигации и посадки на аэродромах и авианесущих кораблях, мобильных автоматизированных систем управ-ления и связи специального назначения, в том числе и поставляемых на экспорт.