Aruba представила интегрированное в в Wi-Fi решение для отслеживания материальных активов

Aruba, (компания Hewlett Packard Enterprise) объявила о расширении своего портфеля сервисов с геолокацией. Новое решение позволит организациям проще отслеживать местоположение ценных активов, что повысит эффективность работы компаний и поможет сократить капитальные и операционные расходы, связанные с поиском местоположения таких активов. Это решение полностью интегрируется в беспроводную сетевую инфраструктуру Aruba, обеспечивая простое и быстрое развертывание при сниженных расходах.

Организации по всему миру ежегодно теряют миллионы долларов при поисках, а также от потери или кражи дорогостоящего инвентаря. При этом сотрудники компаний и клиенты отмечают снижение продуктивности работы и качества сервиса. Эти проблемы особенно заметны в отрасли здравоохранения, где часто теряются такие предметы, как инфузионные насосы и дефибрилляторы. В результате, 25% своего времени медицинский персонал тратит на поиски этих активов, что негативно сказывается на качестве оказываемой помощи. В розничной торговле и на складах отсутствие возможности быстро найти тот или иной предмет приводит к потере времени для сотрудников и отложенному выполнению заказов для клиентов и, зачастую, к финансовым потерям для ритейлера.

Предложение от Aruba для отслеживания активов призвано устранить эти проблемы благодаря решению, интегрированному в Wi-Fi инфраструктуру Aruba, что исключает необходимость построения отдельной инфраструктуры. Организации также получают все преимущества от возможности точно отслеживать важные активы с помощью картографического приложения для мобильных устройств или благодаря интеграции с уже существующими в компании решениями для отслеживания. Решение включает в себя следующие компоненты:

Улучшения для операционной системы ArubaOS и точек доступа Aruba. Новое программное обеспечение позволяет точкам доступа и сенсорам Aruba с поддержкой технологии BLE, выступать в качестве «наблюдателя», создавая сенсорную сеть, которая дает дополнительные преимущества организациям с уже существующей беспроводной инфраструктурой Aruba. Это позволяет их Wi-Fi инфраструктуре выступать также в качестве сети для отслеживания материальных активов.

Новые метки Aruba Tags. Экономически эффективные решения c поддержкой технологии BLE (Bluetooth Low Energy) – метки, размером чуть больше монеты в 25 центов, являются идеальным вариантом для размещения на объектах совершенно разных размеров: от инфузионных насосов в медицинских учреждениях, до поддонов с товарами на складе. Эти метки полностью соответствуют строгим требованиям по охране окружающей среды и поставляются с разными вариантами крепления.

Приложение для конфигурирования (Asset Tag Configuration). Приложение Aruba для конфигурирования упрощает установку и последующий процесс отслеживания меток. Активы могут быть обозначены с помощью наименований, фотоизображений или опциональных идентификаторов, чтобы сделать процесс поиска еще более простым. Изменения можно вносить оперативно, находясь рядом с самими объектами, а вся информация автоматически сохранится в центральной облачной базе данных.

Новые функции приложения Aruba Meridian AppMaker. Теперь организации могут создавать собственные приложения для отслеживания материальных активов для iOS или Android благодаря приложению Meridian AppMaker. Решение предлагает новые пакеты для разработки ПО (SDK) и API-интерфейсы для бесшовной интеграции c решениями сторонних производителей и для различных потребностей клиентов.

Ключом к успеху для сервисов с геолокацией и набора мобильных решений Aruba Mobile Engagement становится партнерская программа Meridian Engage Program. Клиенты привлекают разработчиков приложений, чтобы интегрировать и создавать эффективные мобильные приложения для iOS и Android, которые используются вместе с платформой для мобильных приложений Meridian и решениями мобильного взаимодействия Aruba Mobile Engagement. Aruba расширяет программу Meridian Engage и выходит за рамки привлечения только лишь разработчиков Meridian. Теперь она включает также и таких партнеров Meridian по отслеживанию активов, как Emerge, Raizlabs, STANLEY Healthcare и VenueNext.

«Мы рады расширению нашего взаимодействия с Aruba по направлению решений по определению местоположения в медицине, – отметил Раз Эвенор (Raz Evenor), директор по управлению продуктами, STANLEY Healthcare. – Наша платформа MobileView сочетает в себе широкий спектр решений для отслеживания в режиме реального времени и передовые аналитические возможности для повышения уровня безопасности посетителей и персонала, улучшения операционной эффективности и заботы о пациентах в рамках медицинских учреждений. С развитием технологий и сетевой инфраструктуры, мы всегда ищем новые пути, чтобы расширить предложение для наших клиентов. Благодаря партнерству с Aruba по направлению решений для отслеживания активов с поддержкой технологии BLE, мы можем предоставить нашим клиентам в области здравоохранения дополнительную экономически эффективную опцию для управления мобильными медицинскими активами».