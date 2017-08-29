«Инфосистемы Джет» стала первым российским партнером Pure Storage

«Инфосистемы Джет» стала первым в России официальным партнером Pure Storage, производителя флэш-платформ хранения данных. В настоящее время интегратор в собственной лаборатории проводит функциональное и нагрузочное тестирование единственной в России демосистемы FlashArray//M.

Уже в сентябре заказчики «Инфосистемы Джет» смогут ознакомиться с результатами тестов и раньше остальных оценить возможности системы хранения данных (далее – СХД) Pure FlashArray//M для решения своих бизнес-задач. Несколько пилотных проектов уже запланировано для финансовых и торговых организаций.

«Мы активно развиваем компетенции в сфере All-Flash СХД и следим за ключевыми игроками данного сегмента, в том числе за Pure Storage. С приходом этого вендора в Россию наша компания первой приобрела демосистему FlashArray//M – еще до ее появления в официальном представительстве. Теперь наши заказчики смогут познакомиться с продуктом и провести тестирование совместно с нашими экспертами, – отметил Владимир Беляевский, руководитель направления СХД компании «Инфосистемы Джет». – Вместе с вендором мы будем предлагать компаниям комплексные ИТ-системы с новым уровнем производительности, отказоустойчивости и удобства эксплуатации, которые позволят преодолеть целый пласт проблем с хранением данных».

Заказчикам предлагается принципиально новая модель владения продуктом – «подписка на инновации». В период сервисного контракта все новые программные функции массива предоставляются клиентам бесплатно, а каждые три года производитель заменяет устаревшие контроллеры на современные. Любые модернизации, в том числе переход на следующие поколения контроллеров, производятся «на ходу» и не требуют повторного приобретения емкости.

По мнению интегратора, вендор сможет кардинально изменить отношение российских заказчиков к All-Flash решениям, как это уже произошло в США и Европе. Дело в том, что технологии Pure Storage изначально учитывают все особенности работы с твердотельной памятью, а не с механическими дисками. Среди особенностей решений – компрессия и дедупликация, изначально встроенные в механизмы работы с данными. Кроме того, заказчики получают доступ к облачному сервису проактивного мониторинга Pure1, который позволяет предотвращать проблемы до того, как они наступили.

Pure Storage 4 год подряд занимает первое место в квадранте лидеров Gartner по шкале «полнота видения» и входит в десятку крупнейших производителей СХД, согласно оценкам IDC. В прошлом году компания показала лучшую динамику на рынке, увеличив выручку на 65%.

«Компания "Инфосистемы Джет" имеет высочайшую репутацию надежной сервисной организации, способной реализовывать крупные интеграционные проекты в масштабах страны и нацеленной на повышение эффективности деятельности клиентов, – сказал Максим Зубарев, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. – Безусловно, приятно видеть, когда крупнейшие ИТ-компании России, такие как "Инфосистемы Джет", осознают важность инноваций для расширения границ возможного и делают передовые технологии мира ближе к российскому потребителю».