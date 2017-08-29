Clover Group автоматизирует процессы с помощью DirectumRX

Clover Group, разработчик интеллектуальных решений для промышленности, внедрил DirectumRX. Легкая ECM-система закрыла ключевые потребности в удобном инструменте корпоративного взаимодействия и обмена документами для сотрудников из России и Европы.

Clover Group − разработчик экспертно-аналитической платформы интеллектуального анализа промышленных данных. Платформа Clover IIoT анализирует данные с помощью алгоритмов машинного обучения и решает ряд производственных задач: прогнозирование брака и поломок оборудования, оптимизация цепочки поставки оборудования и переход предприятия на ремонты по состоянию. Данная аналитика позволяет вычленять из больших данных ценную информацию, необходимую для перестройки бизнес-моделей производственных компаний и повышения эффективности управления предприятием.

С ростом штата сотрудников и увеличением количества проектов Clover Group потребовался реально работающий инструмент, организующий в едином пространстве процессы взаимодействия и документооборота компании. Объединить работу специалистов из любой точки мира позволила система DirectumRX.

«Мы искали решение, которые было бы таким же легким, перспективным и гибким, как наша компания. Что-то новое, что не требовало бы длительной установки, покупки дорогостоящих серверов и ПО. При этом обладающим широким функционалом и возможностью его самостоятельной доработки под текущие требования бизнеса. Детально изучив рынок, мы нашли идеальный для себя вариант − DirectumRX», − отметил генеральный директор компании Clover Group Касимов Денис.

Поставщиком продукта для Clover Group выступила компания «МайТэк».

С DirectumRX были закрыты вопросы по переводу в электронный формат процессов делопроизводства, организован электронный архив документов, настроены маршруты согласования договоров. Для удаленной работы компания приобрела мобильное решение DIRECTUM Jazz.

Силами специалистов Clover Group и «МайТэк» функционал системы был расширен. Дополнительно разработаны и автоматизированы маршруты согласования командировок, внедрен CRM-модуль, разработаны виджеты с днями рождений сотрудников и клиентов компании. Также настроен чат-бот Telegram, который, обращаясь к базе данных DirectumRX, позволяет быстро находить необходимые документы. В перспективе его возможности планируется расширить и добавить функцию поиска контактов сотрудников.

Из глобальных целей — создание «умной» DirectumRX. Построение ECM-системы на технологиях машинного обучения Clover IIoT позволит по-новому подойти к вопросам организации электронного документооборота в компании, большая часть работ по которому — регистрация документов, подготовка резолюций и прочее — будет передана на исполнение самой системе.