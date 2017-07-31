Российские стартапы выходят на глобальный рынок через Ирландию

В Ирландии завершился второй этап акселерации, организованный венчурным фондом ранних стадий Pulsar Venture Capital — BootCamp. В нем приняли участие 12 стартапов из России и стран СНГ. Первый этап прошел в Татарстане.

В число партнеров программы попали государственное агентство Enterprise Ireland, Dublin Business Innovation Centre Halo Business Angels Network и Guinness Enterprise Centre (GEC). Последний признан UBI Global лучшим в мире бизнес-акселератором 2015-2016 годов и является одним из наиболее бизнес-ориентированных участников инновационной экосистемы Ирландии. Совместно с партнерами была сформирована менторская группа, с учетом опыта и компетенций которой, была разработана и реализована программа мероприятия.

На протяжении двух недель стартапы плотно общались с менторами и экспертами из Ирландии и ряда европейских стран, занимались доработкой своих прототипов и бизнес-моделей, разрабатывая стратегию выхода на зарубежные рынки. Среди участников программы были команды, работающие над созданием новых приборов, 3D-моделированием, агротехнологиями, инновационными материалами и информационными системами нового поколения.

Программа состояла из трех модулей и целевых групп: поиск инвестиций, продажи и подготовка к старту продаж в Европе, получение экспертных рекомендаций по доработке бизнес-стратегий и моделей, а также продуктов. Кроме того, был организован небольшой курс по проработке презентаций с участием международных менторов и из индивидуальных встреч предпринимателей с потенциальными инвесторами, клиентами и партнерами. В последний день программы участники презентовали проекты бизнес-ангелам и представителям венчурных фондов.

«Акселератор открыл для нас выход на европейский рынок. На протяжении года нетворкинг-сервис REG.FM развивался в России, и за это время мы нашли свою нишу, сделали первые продажи, доработали продукт дополнительным функционалом. Но не обсуждали масштабирование на другие рынки, в частности, на европейский. Благодаря поездке в Ирландию нам удалось взглянуть на поведение наших потенциальных клиентов в Европе и изучить их потребности. После проведенных встреч собрали содержательную обратную связь. Весьма полезной оказалась встреча с представителями компании Google. У нас немало конкурентов в Европе, после программы в Дублине, появились идеи, как отстраиваться от конкурентов. Спасибо организаторам акселератора за помощь и поддержку. Уверен, мы сможем использовать полученные знания и контакты для развития нашей компании», — сказал генеральный директор REG.FM Фаем Ахметзянов.

«Очень насыщенная программа, за время акселерации нам поступили предложения от инвесторов на сумму $1 млн. Конечно, мы довольны акселерацией и рады что Pulsar VC теперь является нашим инвестором, что открывает перед нами возможности выхода на международный рынок», — заметил еще один участник, основатель проекта Agro.ai Марат Дусаев.

Международная акселерационная программа Pulsar VC призвана помочь российским инновационным командам выйти на международный рынок, предложить заказчикам уникальные решения и технологии. В качестве приоритетных направлений программы акселерации были определены ИТ, новые приборные комплексы, промышленные технологии и новые материалы. В 2017 г. на участие в конкурсе были поданы 444 заявки от стартапов из России, стран СНГ, Восточной Европы, и дальнего зарубежья, включая США, Ирландию, Финляндию и Израиль.