«Axelot: TMS» управляет процессами перевозок в компании «Ароса»

Axelot объявила о завершении проекта по автоматизации процессов перевозок и помогла существенно улучшить уровень сервиса в продуктовой компании «Ароса».

«Ароса» – профессиональный поставщик продуктов питания для ресторанов, гостиниц, комбинатов питания и розничных магазинов. В ассортименте компании – более 2800 уникальных товаров, среди которых представлены практически все продуктовые группы, используемые в сегменте HoReCa.

Ранее для управления процессом перевозок компания использовала встроенный модуль доставки в «1С:Управление торговлей», которая является корпоративной информационной системой компании. Однако изначально ограниченный функционал данного продукта окончательно перестал отвечать растущим потребностям бизнеса, поэтому руководство «Ароса» приняло решение о внедрении современного программного решения для управления транспортной логистикой.

После анализа предложений рынка была выбрана система «Axelot: TMS Управление транспортом и перевозками». Данное программное решение обладает широким функционалом, который позволяет комплексно управлять транспортным парком, контролировать процесс перевозок и работу водителей и экспедиторов. Для реализации проекта были приглашены специалисты компании Axelot, разработчика выбранной системы.

Компания «Ароса» осуществляет преимущественно внутригородские перевозки – до 700 заявок на перевозку в сутки, еще часть поездок приходится на междугородние перевозки в близлежащие регионы. Компания обладает собственным автопарком, а также пользуется услугами сторонних перевозчиков. За процессы управления транспортом и перевозками отвечают три отдела компании: отдел по работе с клиентами, который принимает заказы и оформляет заявки на перевозку, отдел логистики, отвечающий за планирование рейсов и их выполнение, и отдел мониторинга, осуществляющий контроль выполнения рейсов и вносящий корректировки в маршруты.

В задачи проекта автоматизации входила реализация контроля работы водителей за счет использования мобильного клиента и спутникового мониторинга, а также организация учета расходов ГСМ в разрезе заявок на перевозку. Также требовалось улучшить качество доставки за счет создания возможностей контроля условий доставки при планировании. Кроме того, важно было повысить уровень сервиса, предоставляемого клиентам.

В части управления перевозками в рамках проекта было реализовано планирование маршрутов с учетом ограничений по зонам доставки и временным окнам. Для более качественного управления автотранспортом компанией теперь используются путевые листы, на основании которых осуществляется контроль ГСМ и ведется распределение расходов на заявки на перевозку грузов. Функционал модуля спутникового мониторинга был использован для реализации контроля перемещений транспорта. Также применяются механизмы типов событий и планирование временных показателей в ходе исполнения рейсов.

Функционал мобильного клиента используется компанией в полном объеме, от настройки оформления интерфейса для каждого конкретного водителя до возможности выбора используемого навигатора. Настроено и реализовано большое количество отслеживаемых событий, например, связанных с мобильным клиентом - опоздание в точку, планируемое опоздание в точку (на основании пересчета времени), задержка в точке и т.п. Реализован пакетный запрос к геосервису СитиГИД, что позволяет значительно ускорить расчет расстояний. Был доработан интерфейс Рабочего места «Планирование рейсов» (в части вывода весогабаритных характеристик грузов и количества заданий при наведении на точку), а также улучшен интерфейс формы документа «Рейс», что позволило отделу мониторинга работать без переключения между вкладками. Широко используется функционал спутникового мониторинга транспорта.

Посредством сервисной шины данных Axelot Datareon ESB система «Axelot: TMS» была интегрирована с системой «1С:Управление торговлей». Автоматизированы 11 стационарных и 50 мобильных рабочих мест.

Внедрение «Axelot: TMS» позволило улучшить контроль работы водителей. Теперь в компании ведется учет расходов ГСМ в разрезе заявок на перевозку. Повышено качество доставки за счет реализованных возможностей контроля выполнения условий доставки при планировании.