Canon представила новое устройство 3-в-1 Pixma TS3140

Canon Europe представила новое струйное устройство 3-в-1 — многофункциональное решение для печати, сканирования и копирования фото и документов.

Pixma TS3140 — это система с поддержкой Wi-Fi. Новинку отличает множество полезных функций, таких как датчик распознавания типа бумаги, печать фотографий без полей, поддержка Wi-Fi и совместимость с растущей экосистемой приложений Canon.

Новый принтер снабжен кнопками для быстрой настройки беспроводного соединения и ЖК-дисплеем диагональю 3,8 см, отображающим параметры печати и другую необходимую информацию. Нажатием одной кнопки запускается режим точки доступа, в котором принтер может связаться с другим устройством по беспроводной сети даже без роутера. Новая возможность распознавания типа бумаги ускоряет процесс печати.

Pixma TS3140 подключается по Wi-Fi не только к компьютеру, но и напрямую к смартфону или планшету. С приложением Canon PRINT компьютер для копирования, сканирования и печати больше не требуется — все эти операции выполняются с мобильных устройств по беспроводной сети.

Функция Pixma Cloud Link позволяет владельцам нового принтера распечатывать фото из социальных сетей, а также копировать или сканировать документы и фотографии и отправлять их в соцсети и популярные облачные хранилища (например, Google Drive).

Pixma TS3140 сохраняет оригинальную яркость красок как при печати фото из соцсетей и при сканировании, он поддерживает печать фото в квадратном формате Instagram и без полей. Pixma TS3140 также поддерживает технологии беспроводной печати AirPrint (для Apple iOS), Mopria (для Android) и Windows 10 Mobile.

Message in Print, новое приложение Canon, позволяет размещать на напечатанных снимках невидимые сообщения, содержащие анимацию, музыку, видео или текст. Чтобы прочитать или воспроизвести такое сообщение, нужно навести камеру iPhone на бумажную фотографию — и история, стоящая за снимком, оживет.