R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero

В ходе встречи основателя и главы TmaxSoft (южнокорейский разработчик системного ПО) – профессора Дэйона Пака, с руководством компании R-Style Softlab в ее московской штаб-квартире стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве по подготовке и выводу на рынок российского банковского сектора автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6, работающей на южнокорейской СУБД Tibero.

Компании-разработчики договорились о проведении во втором полугодии 2017 г. комплексного и нагрузочного тестирования RS-Bank V.6 на базе СУБД Tibero, и, при необходимости, осуществлении соответствующих интеграционных доработок, чтобы гарантировать конечным заказчикам сквозную совместимость АБС и технологической платформы.

По окончании работ партнеры предложат клиентам российского банковского сектора, включая, тех, кто оказался в санкционных списках США, автоматизированную банковскую систему RS-Bank на новой СУБД, не подверженной подобным рискам. Новую СУБД Tibero отличает существенно более низкая стоимость лицензий и технической поддержки по сравнению с продуктами традиционных западных игроков. Из всех предлагаемых в настоящее время на рынке СУБД корпоративного класса Tibero является максимально совместимой альтернативой решениям традиционного западного поставщика СУБД для АБС. Таким образом, банки получат возможность использовать готовое решение АБС со значительно более низкой стоимостью владения и опексами на поддержку.

«Уникальность такого предложения на рынке состоит еще и в том, что оно даст отдельным российским банкам, включенным в санкционный список США и, на свой страх и риск, по-прежнему работающим на западных технологиях, возможность, не потеряв в надежности и функциональности, уйти от серых схем поддержки текущих банковских решений, – отметил Андрей Рева, исполнительный директор TmaxSoft в России и СНГ. – Технологическая совместимость СУБД Tibero и СУБД традиционного западного поставщика велика настолько, что позволит специалистам банков переходить на эксплуатацию АБС RS-Bank на базе СУБД Tibero практически без необходимости переподготовки, что не создаст дополнительных издержек на переобучение и позволит избежать «размытия» технологической экспертизы».

«R-Style Softlab имеет широкую клиентскую базу, а наше флагманское решение АБС RS-Bank, установлено в большом количестве российских кредитных организаций, уже использующих систему управления базами данных Oracle. Поэтому нам важно не создавать новое решение под другую СУБД, а обеспечить банкам комфортный переход в случае необходимости ее замены, — сказал Лев Френкель, заместитель генерального директора R-Style Softlab. – Мы заинтересованы в том, чтобы предоставить текущим клиентам больше гибкости в использовании АБС и повысить ее привлекательность для новых банков. Сотрудничество станет выгодным и для TmaxSoft, оно расширит возможности нашего партнера для продвижения своей технологии в России».