«Первый БИТ» и «ГрузовичкоФ» обеспечат доставку из интернет-магазина ИКЕА с соблюдением международных стандартов

Компания «Первый БИТ» и «ГрузовичкоФ Аутсорсинг» разработали систему для управления маршрутами доставки ИКЕА из российского интернет-магазина марки. Программа отслеживает движение автомобиля с помощью GPS-трекинга и подсказывает кратчайшие пути доставки, а также контролирует выполнение требований по времени, сообщили CNews в компании «ГрузовичкоФ».

Управление доставкой осуществляется с помощью простого интерфейса на стационарном компьютере. Каждый рейс формируется с учетом дорожной ситуации и оптимального порядка посещения точек доставки. Логист видит на карте как плановый маршрут рейса, так и фактический. Информацию о местонахождении каждой машины программа получает с помощью приложения для смартфона, которым пользуется водитель, рассказали в компании.

«У компании ИКЕА строгие стандарты качества и срока доставки. С недавнего времени компания “ГрузовичкоФ Аутсорсинг” обеспечивает доставку из интернет-магазина ИКЕА в Москве. Главная задача программы: рассказать клиенту о статусе доставки и четко спланировать маршрут автомобиля для соблюдения этих стандартов. С помощью более точной и наглядной маршрутизации доставок, логист видит, как организовать доставку в заданный интервал времени и сэкономить пробег автомобиля за счет корректировки маршрута. Помимо этого, происходит сбережение временных и человеческих ресурсов. Одно дело формировать рейсы на бумаге или в Excel, и другое дело в программе, где это происходит на порядок быстрее и удобнее», — отметил ведущий бизнес-аналитик компании «Первый БИТ» Виктор Смирнов.

«Для нас крайне важно соблюдать стандарты компании ИКЕА при доставке товара клиентам. У каждой доставки есть адрес, который программа привязывает к географическим координатам и определяет маршрут более точно и быстро. Программа поможет доставлять покупки клиентов ИКЕА в заданном интервале времени», — добавил со своей стороны Ян Жигалко, первый заместитель генерального директора «ГрузовичкоФ Аутсорсинг».

По мнению представителей «ГрузовичкоФ», внедрение программы показывает направление развития рынка грузоперевозок в будущем: тенденция к автоматизации работы логистики будет нарастать, а клиенты будут больше доверять перевозчикам с понятной и дружелюбной системой управления качеством доставки.

Компания «ГрузовичкоФ Аутсорсинг» создала службу доставки для интернет-магазина ИКЕА «с нуля». Инвестиции в проект составили 50 млн руб. Прогнозируемый срок выхода на окупаемость — в течение трех лет. «ГрузовичкоФ Аутсорсинг» будет доставлять покупки, сделанные в интернет-магазине ИКЕА, по Москве и крупным городам в радиусе 500 км от МКАД.