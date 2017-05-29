«Билайн» увеличил ширину полосы сети LTE во Владивостоке

«Билайн» увеличил во Владивостоке ширину полосы сети LTE с 10 до 15 МГц. Увеличение произошло в частотном диапазоне 1800 МГц. Расширенный частотный диапазон в совокупности с использованием режима LTE-Advanced, который был запущен ранее, увеличивает максимально возможную скорость мобильного интернета до 185 Мбит/с. На таких скоростях абоненты еще быстрее могут открывать интернет-страницы и загружать тяжелые HD-видео, играть в онлайн-игры и вести прямые трансляции без помех и задержек, сообщили CNews в «Билайн».

«Только под сеть LTE мы выделили 15 МГц, что является уникальным решением на телеком-рынке в Приморском крае. Пользоваться интернетом в увеличенном диапазоне также комфортно, как вести автомобиль по более широкой дороге: пропускная способность увеличивается, клиенты получают возможность пользоваться еще более высокими скоростями, загружать данные в больших объемах и делать это еще быстрее», — заявил территориальный управляющий Приморского кластера «Вымпелкома» Александр Тепляков.

Пользоваться расширенной полосой можно в районах Центра, Первой речки, Эгершельда, Окатовой, улиц Нейбута, Баляева, проспекта Столетия. В пригороде увеличенные скорости мобильного интернета доступны на острове Русский, бухте Лазурной и других местах отдыха горожан. Поскольку сеть LTE в диапазоне 1800 МГц имеет широкую зону покрытия и высокое проникновение сигнала, увеличенными скоростями можно пользоваться и в помещениях. Кроме того, именно в этом диапазоне работает практически 90% всех мобильных устройств, поддерживающих сети 4G, указали в операторе.

В целом расширение полосы до 15 МГц стало следующим шагом в работе по развитию сети во Владивостоке, рассказали в компании. В прошлом году «Билайн» запустил сеть с агрегацией частот LTE-Advanced. В результате максимальная скорость увеличилась в 2 раза по сравнению с обычной сетью LTE. Это стало возможным после объединения частотных диапазонов LTE 1800 (Band3) и LTE 2600 (Band7). Кроме того, в прошлом году компания значительно увеличила емкость существующих сетей 4G и 3G, а также внедрила в сетях 2G и 3G технологию HD-Voice, которая позволяет говорить по телефону с эффектом присутствия.