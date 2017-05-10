Новая версия браузера Opera поддерживает мессенджеры

Opera Software объявила о выпуске новой версии своего браузера под кодовым названием Reborn Opera. Как рассказали CNews в компании, новая версия стала первым крупным браузером, позволяющим открывать веб-версии популярных мессенджеров в окне браузера без необходимости установки каких-либо расширений и приложений.

В течение последних нескольких лет популярность веб-версий мессенджеров значительно выросла. Однако, переключение между вкладками для ответа на то или иное сообщение до сегодняшнего дня было довольно неудобным и утомительным занятием. С выходом нового браузера пользователи получают простой и легкий доступ к веб-версиям мессенджеров прямо в Opera.

«Мессенджеры полностью изменили нашу жизнь, позволив нам одновременно работать, открывать новое и общаться. Этот социальный тренд пришел к нам вместе с ростом популярности смартфонов, тогда как настольные компьютеры и ноутбуки, будучи более мощными инструментами мультизадачности, оставались в стороне от данного явления. Мы считаем, что настало время для перемен», – отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки браузера Opera.

Теперь в Opera можно общаться со своими друзьями непосредственно во время работы в сети. В новом функционале браузера пользователи найдут быстрый доступ к веб-версиям популярных мессенджеров – Facebook Messenger и WhatsApp – прямо из боковой панели браузера. Веб-версия Telegram может быть активирована после предварительной настройки боковой панели

Боковую вкладку для мессенджеров, которая позволяет одновременно общаться и путешествовать по всемирной сети.

Появилась возможность закрепить вкладку мессенджера для еще более удобного и быстрого общения, поделиться фото, просто перетащив любую картинку из сети к иконке мессенджера. Доступны клавиши быстрого доступа для быстрого переключения между мессенджерами и кнопка меню для выхода из мессенджеров прямо в браузере.

В прошлом году Opera представила ряд инновационных функций, таких как бесплатный VPN и встроенная блокировка рекламы. В начале 2017 года компания выпустила концепт-браузер Opera Neon, в котором поделилась своим видением того, как браузинг может выглядеть в будущем.

Одним из новшеств была возможность органично и без каких-либо усилий совмещать работу с контентом и чат с друзьями. Теперь этот функционал Neon представлен в браузере Opera Reborn.

Reborn постепенно меняет весь опыт пользователя Opera. В данном обновлении помимо нового механизма работы с мессенджерами пользователи заметят свежий дизайн, новые иконки, цвета, обои и анимацию.

В интерфейсе Opera теперь есть новое оформление с высококачественным графическим дизайном, единым для всех платформ, более легкие и элегантные вкладки, свежий дизайн иконок, новая боковая панель с элементами анимации, обновленная экспресс-панель, темный фон оформления браузера, набор новых тем оформления, идеально дополняющих новый дизайн Opera, анимация в режиме приватной вкладки.

Браузер Opera новой версии уже доступен бесплатно для Windows, Mac и Linux.