IBS построила систему корпоративных коммуникаций для «РЕСО-Гарантии» на базе решения Oracle

Российская компания IBS обеспечила поставщика страховых услуг «РЕСО-Гарантия» решением для обмена почтой и совместной работы сотрудников на различных устройствах. Передовая система построена на основе решения Oracle Unified Communication Suite, сообщили CNews в IBS.

«РЕСО-Гарантия» — универсальная российская страховая компания, региональная сеть которой включает 793 филиала и офиса продаж, а штат насчитывает свыше 20 тыс. страховых агентов.

С развитием и расширением бизнеса наличие эргономичных инструментов для корпоративных коммуникаций, совместимых с современными браузерами и мобильными устройствами, стало обязательным условием эффективной работы компании. Руководство «РЕСО-Гарантии» приняло решение о трансформации прежней корпоративной инфраструктуры для коммуникаций и совместной работы с помощью продукта Oracle Unified Communication Suite. Стандартизированное решение включает электронную почту, календарь, систему контекстного поиска, сервис мгновенных сообщений. Продукт обладает высокой отказоустойчивостью, легко масштабируется, может использоваться в веб-версии и мобильных средах и спроектирован с расчетом возможного перехода к облачной архитектуре с многопользовательским доступом, рассказали в компании

Решающими факторами выбора для клиента стали функциональность, доступная стоимость установки и эксплуатации (TCO), а также принцип открытой архитектуры, позволяющий масштабировать и гибко настраивать продукт под задачи бизнеса. В качестве интегратора была выбрана компания IBS — прежде всего, за счет значительного опыта работы с программными продуктами Oracle.

В рамках модернизации команда IBS локализовала интерфейс конечного пользователя на русский язык и осуществила миграцию всех почтовых ящиков и календарей без остановки работы, а также обновила инфраструктуру на базе Oracle SPARC Solaris. Количество серверов было увеличено с учетом растущего числа пользователей, а нагрузка на них перераспределена для оптимизированной работы, отметили в IBS. База данных и каталоги также были обновлены до последних версий.

По итогам проекта компания «РЕСО-Гарантия» получила современное решение для совместной работы более чем 7 тыс. сотрудников с компьютеров, мобильных устройств и из всех современных браузеров.

«IBS обладает большим опытом работы с продуктами Oracle, что позволило нам в сжатые сроки обеспечить сотрудников “РЕСО-Гарантия” корпоративной почтой, отвечающей современным стандартам работы», — заметил Игорь Савин, начальник отдела развития бизнеса в компании IBS.

В целом портфолио Oracle Communications содержит открытые коммуникационные решения корпоративного класса, которые помогают компаниям трансформировать бизнес в условиях новой экономики, переосмысливать отношения с клиентами, оптимизировать командную работу и находить новые источники дохода, применяя инновационные методы построения бизнес-коммуникаций, указали в IBS.

«Решение для мобильных сред и распределенных рабочих групп, внедренное силами команды IBS, позволило заказчику сократить время, необходимое сотрудникам для деловых взаимодействий с клиентами и партнерами, и за счет этого получить конкурентное преимущество», — отметил Брайан Крацик, старший директор по маркетингу продуктов Oracle Communications.