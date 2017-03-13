«СКБ Контур» выпустил веб-сервис для ведения товарного учета

«СКБ Контур» объявил о выпуске веб-сервиса для ведения товарного учета «Контур.Маркет», который позволяет малоформатной рознице автоматизировать товарный учет и печатать наименования товаров в чеке, как требует Федеральный закон от 03.07.2016 № 54-ФЗ.

Продукт разработан специально для небольших магазинов и предприятий общепита, многим из которых предстоит автоматизировать учет товаров впервые. Напомним, что с 31 марта 2017 года все продавцы алкоголя, включая пиво, которые сейчас не используют кассовую технику, должны вести расчеты через онлайн-кассы, а также печатать в чеке наименования проданных товаров. Например, новые требования коснутся ИП на ЕНВД, торгующих пивом, которым пока разрешено не применять кассы.

Сервис товароучета «Контур.Маркет» позволяет вести справочник товаров и передавать номенклатуру на кассу. Таким образом, при продаже в чеке будут печататься наименования товаров согласно требованию Закона № 54-ФЗ.

Владелец магазина может пользоваться только базовой возможностью сервиса или полностью автоматизировать работу с алкогольной и неалкогольной продукцией от поставки до реализации. «Контур.Маркет» помогает принять товар, завести накладные, назначить цены, провести инвентаризацию и провести продажу на кассе.

Так как «Контур.Маркет» — это веб-сервис, он доступен с любого компьютера с интернетом. Пользователь в режиме онлайн может смотреть отчеты о выручке и прибыли, остатках товаров, ценах, продажах по магазину в целом, по группе товаров или конкретной позиции за нужный период.

Кроме функций товароучетной системы «Контур.Маркет» включает собственную кассовую программу — полноценное рабочее место кассира. Это локальное приложение, которое устанавливается на ноутбук или планшет либо встраивается на POS-терминал. Кассовая программа позволяет формировать чеки путем сканирования штрих-кода товара, добавлять товары в чек вручную, назначать скидки и надбавки, продавать по свободной цене, оформлять возврат и выполнять другие действия.

Также для клиентов «Контур.Маркета» доступно мобильное приложение, с помощью которого можно сканировать штрих-коды и таким образом быстро заводить новую продукцию в справочник товаров.

«Мы хотели создать программный продукт для автоматизации торговли или услуг, который бы позволил малому бизнесу получить преимущества крупных торговых сетей. При этом продукт должен быть простым и удобным в использовании, а также доступным для покупки и легким в сопровождении. Мы применили весь опыт СКБ Контур в разработке облачных решений и представляем рынку «Контур.Маркет». Это лишь первый релиз с основными функциями, но их уже достаточно, чтобы автоматизировать небольшой магазин, в том числе выполнить требования 54-ФЗ и организовать работу онлайн-кассы», — сказал руководитель проекта Максим Шифман.