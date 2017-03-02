Оборот денежных переводов в «Одноклассниках» вырос за год в 10 раз

Ежемесячный оборот сервиса денежных переводов в социальной сети «Одноклассники» вырос в 10 раз по сравнению с мартом 2016 г., первым полным месяцем после запуска сервиса. Около 40% переводов совершается со смартфонов, сообщили CNews в «Одноклассниках».

В среднем пользователи «Одноклассников» отправляют около p7 тыс. за один перевод. 65% переводов адресованы женщинам, среди отправителей мужчин и женщин — поровну. Мужчины совершают переводы не только чаще, но и отправляют в среднем больше денег. Средний чек их отправлений — порядка p8 тыс. против p4 тыс. у женщин.

Средний возраст людей, получающих и отправляющих переводы через «Одноклассники» — около 35 лет. При этом получатели денег в среднем моложе отправителей на 4-5 лет.

Среди групп в «Одноклассниках», которым переводы доступны с декабря 2016 г., деньги чаще всего получают сообщества с различными товарами — 18% от всех переводов группам. Также часто переводы получают группы в категориях «Творчество» (handmade-изделия, фотографы, музыкальные исполнители) и «Красота и здоровье» (стилисты, студии красоты, модная одежда).

Сервис денежных переводов в «Одноклассниках» запустился в феврале 2016 г. Банком-партнером социальной сети стал ВТБ24. В рамках партнерства в течение 2016 г. в «Одноклассниках» стали доступны переводы группам, а также международные переводы в 18 стран СНГ и дальнего зарубежья. Минимальная сумма перевода составляет p100, максимальная — p75 тыс.

В рамках совместной промо-кампании платежной системы MasterCard, «Одноклассников» и ВТБ24 за переводы с карт MasterCard и Maestro комиссия не взимается. Комиссия за переводы с карты Visa составляет: от p500 до p1 000 — p35, от p1 001 до p5 000 — p50, от p5 001 до p75 000 — p50 рублей + 0,5% от общей суммы перевода.

Техническое обслуживание сервиса осуществляют процессинговая компания «Мультикарта», входящая в группу ВТБ, и процессинг Mail.Ru Group. Специалисты «Мультикарты» разработали архитектурную схему сервиса и информационных потоков, провели настройки технических параметров процессинговой платформы и тестирование сервиса.