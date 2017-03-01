«Корус Консалтинг» автоматизировала бизнес-процессы Concept Group с Microsoft Dynamics AX 2012

«Корус Консалтинг» объявила об авт автоматизации бизнес-процессов Concept Group, что позволило ритейлеру продолжить быстрое развитие сети брендовых магазинов по всей России. Как рассказали CNews в компании, Concept Group повышает прозрачность процессов, связанных с товародвижением и финансовым учетом на базе платформы Microsoft Dynamics AX 2012.

Concept Group - один из fashion-ритейлеров в России, развивающий бренд детской одежды и аксессуаров Acoola, бренд женского и мужского белья Infinity Lingerie, марку по производству и оптовой продаже молодежной одежды и аксессуаров Bestia, а также сеть магазинов модной одежды Concept Club. На сегодняшний день сеть насчитывает более 200 магазинов и в планах компании довести это количество до 1000.

Наличие нескольких направлений бизнеса и брендов, активные многоканальные продажи и быстрый рост бизнеса – всё это стало предпосылками для внедрения мощной, полнофункциональной ERP-системы, которая должна соответствовать быстрому развитию сети по всей России.

Ранее Concept Group использовал различные системы на платформе 1С для ведения учёта и управления розничной торговлей, однако, они не были способны поддержать рост бизнеса и ритейлеру требовалось более производительное и масштабируемое решение, позволяющее формировать отчётность в соответствие с международными стандартами.

Руководство Concept Group серьезно отнеслось к выбору ERP-системы, сравнивая характеристики производительности и функциональные возможности различных платформ. Основным критерием выбора была гибкость системы при автоматизации сложных бизнес-процессов, характерных для розницы. Выбранное решение Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail в базовой конфигурации предлагает широкую функциональность для розничных компаний, а также позволяет легко автоматизировать операционную деятельность компании с учетом нескольких направлений бизнеса Concept Group.

В качестве партнера проекта по внедрению ERP-системы была выбрана «Корус Консалтинг», специалисты которой обладают экспертизой и пониманием розничных бизнес-процессов, а также имеют большой опыт в автоматизации финансового контура в ритейле.

Одной из приоритетных задач для Concept Group при внедрении Microsoft Dynamics AX было объединение и повышение прозрачности процессов, связанных с товародвижением и финансовым учетом для повышения эффективности управления денежными потоками в компании и формирования полной картины финансовых операций для оперативного принятия решений. Финансовая часть проекта включала в себя взаиморасчеты с поставщиками и клиентами, управление движением денежных средств, формирование управленческой отчетности и казначейство.

Также в рамках проекта с целью централизации закупок компании для построения единой политики и стандартизированных процессов для всех подразделений были автоматизированы процессы управления ассортиментом, закупками, складскими движениями. За счет интеграции с PLM-системой FastReact корректные прогнозы продаж теперь формируется в Microsoft Dynamics AX на основании исходных данных об ассортименте, загруженных из PLM-системы.

В результате внедрения Microsoft Dynamics AX 2012 была выстроена единая логистика на все каналы продаж, что позволило компании продолжить развитие в рамках стратегии омни-канальности - благодаря успешной интеграции ERP-системы с интернет-магазинами Concept Group, повысилась эффективность механизмов, связанных с онлайн-продажами ритейлера; увеличилась скорость формирования заказов в системе для оптовых клиентов.

«Принятое решение о выборе платформы и сотрудничестве с интегратором стало для нас залогом надежного и успешного проекта. После полномасштабного запуска система была передана «Корус Консалтинг» на техподдержку, в рамках которой продолжается развитие функциональности решения Microsoft, исходя из новых бизнес-задач компании,» - сказал Сергей Алтухов, ИТ-директор Concept Group.

Дмитрий Ващилов, руководитель направления «Розничная торговля» департамента ERP ГК «Корус Консалтинг» отметил: «Автоматизация постоянно трансформирующихся бизнес-процессов Concept Group на базе Microsoft Dynamics AX стала оптимальным решением: гибкость и широкая функциональность платформы позволяет компании оперативно адаптироваться к изменениям fashion-рынка, своевременно синхронизировать и обновлять данные, обеспечивая эффективность контроля, процессов принятия управленческих решений и ведения бизнеса в целом».