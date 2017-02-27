Портфель Merlion пополнился системами хранения данных Infortrend

Компания Merlion, российский VAD-дистрибьютор, объявила о пополнении продуктового портфеля решениями компании Infortrend — одного из мировых разработчиков высокопроизводительных систем сетевого хранения данных. Как рассказали CNews в Merlion, Infortrend производит широкий спектр систем хранения данных с различной производительностью и разных форм-факторов, что позволяет реализовать огромный спектр задач заказчиков, укладываясь при этом в ограниченные рамки бюджета.

К важным особенностям решений Infortrend в Merlion отнесли возможность использования в СХД широкого спектра дисковых (HDD) и твердотельных (SSD) накопителей сторонних производителей, а также возможность установки 2,5-дюймового HDD/SSD в системы с дисковой корзиной 3,5 дюйма и использования SATA HDD/SSD (подключаемых через MUX-адаптеры).

В решениях Infortrend производительность сочетается с простотой установки и использования. Продукция интегрируется практически в любую современную ИТ-инфраструктуру за счет совместимости с популярными протоколами хранения данных, включая: Fibre Channel, SAS, ISCSI, FCoE, Infiniband. При этом разработки Infortrend совместимы с любой архитектурой: Storage Area Network (SAN), Direct Attached Storage (DAS) и Network Attached Storage (NAS), утверждают в компании. Оптимальную работу бизнес-приложений обеспечивает совместимость разработок Infortrend со всеми популярными операционными системами корпоративного уровня, в том числе Windows Server 2008, Solaris, Linux, IBM AIX, HP-UX и серверным программным обеспечением для виртуализации от VMware, Citrix, Oracle и Microsoft.

Merlion, обладающая широкой сетью высококвалифицированных партнеров-интеграторов, обеспечивает необходимую поддержку при подборе системы Infortrend, ее конфигурировании, настройке и сервисном обслуживании.