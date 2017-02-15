Acer начала российские продажи проектора Predator Z850

Acer объявила о начале продаж в России проектора Predator Z850. Как рассказали CNews в компании, новинка является первым в мире лазерным проектором для воспроизведения ультрашироких изображений высокой четкости.

Проектор Predator Z850 ориентирован на геймеров. Новинка открывает перед игроком панорамное поле боя больших размеров, создавая ультраширокое изображение высокой четкости в формате 24:9 (с разрешением 1920 x 720 пикселей), что в полтора раза шире традиционного в формате 16:9.

Благодаря беззеркальной конструкции с ультракоротким фокусом Predator Z850 позволяет с очень небольшого расстояния (всего 47 см) создавать проекцию трехметровой ширины.

Новый Predator Z850 обладает функцией быстрого включения/отключения от сети. Кроме того, по истечении заданного времени проектор автоматически выключается.

Predator Z850 оснащен лазерным диодом, который обеспечивает яркость изображения до 3 тыс. люменов и в сочетании с богатой палитрой цветов придает картинке реалистичность. Высокий уровень контрастности (100 000:1) позволяет на большом экране создавать насыщенные изображения с глубокими тенями и чистыми светлыми оттенками. Срок службы лазерной диодной лампы составляет до 30 тыс. часов.

Проектор Acer Predator Z850

Такие технологии, как Acer ColorBoost3D и Acer ColorSafe II обеспечивают цветопередачу 2D- и 3D-изображений и оптимальную насыщенность оттенков.

Подключение проектора Predator Z850 с устройствами из беспроводного комплекта Wireless HD-Kit (приобретается отдельно) обеспечивает беспроводную потоковую передачу контента с разрешением 1080p без потери качества. Это позволит не загромождать комнату бесчисленными проводами.

В России проектор Predator Z850 уже можно приобрести по цене от 399.990 руб. Новинка доступна для заказа в онлайн-магазине «М.Видео», посмотреть на него можно в фирменной демо-зоне проекторов Acer, расположенной в магазине «М.Видео» в ТРК «Город» в Москве.