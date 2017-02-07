Tele2 представила новый 4G-смартфон Maxi Plus. Фото

Tele2 объявила о расширении линейки брендированных устройств и запуске в продажу нового 4G-смартфона Tele2 Maxi Plus. Как рассказали CNews в компании, аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, увеличенным объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.

Смартфон Tele2 Maxi Plus обладает диагональю экрана 5,5 дюйма, работает под управлением операционной системы Android 6.0 и оснащено 4-ядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Модель комплектуется двумя камерами: 13 МП основной и 5 МП фронтальной.

Tele2 Maxi Plus работает в сетях 2G/3G/4G и имеет слоты для двух SIM-карт: первый предназначен для связи Tele2, второй – для карт других операторов. Объем встроенной памяти аппарата составляет 16 ГБ, его можно расширить с помощью карты microSD емкостью до 32 Гб.

Для удобства абонентов дополнительно в устройствах предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, «Мой Tele2» и «Гудок».

Смартфон Tele2 Maxi Plus

Новые смартфоны доступны в черном и белом цветах, аппараты уже продаются в салонах связи и в интернет-магазине Tele2. Также в онлайн-магазине представлена вся линейка фирменных устройств оператора – модели Mini, Midi, Maxi, Midi LTE и Maxi LTE.

Стоимость смартфона составляет 7790 руб. и действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

По итогам 2016 г. доля недорогих устройств Tele2, по данным оператора, составила почти 50% от всех зарегистрированных устройств, при этом 14% из них поддерживают технологию LTE.