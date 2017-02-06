Продажи мобильных устройств Samsung в России выросли в 2016 году на 30%

Компания Samsung Electronics подвела итоги своей деятельности в 2016 г. и рассказала о планах развития, программе обновления модельного ряда и маркетинговой стратегии на 2017 г. По данным компании, в 2016 г. бренд Samsung сохранил лидерство на мировом рынке смартфонов. В России подразделение мобильных устройств Samsung показало существенный рост как в рублевом, так и в долларовом исчислениях. В денежном выражении рост продаж составил порядка 30% — это вдвое выше по сравнению с динамикой прошлого года. Прирост в штуках в 2016 г. был незначительным, сообщили CNews в Samsung.

«Samsung по-прежнему остается технологическим лидером на рынке. В 2016 году компания обновила линейку смартфонов, популяризировала очки виртуальной реальности Gear VR и доступный локальный контент, вывела на рынок непохожие на предыдущие поколения “умные” часы Gear S3, представила свою первую компактную панорамную камеру Gear 360, запустила платежный сервис Samsung Pay с крупнейшими игроками, такими как Visa и Masterсard, а также разработала программу лояльности Samsung Members», — подвел итоги 2016 г. Аркадий Граф, руководитель Samsung Mobile в России.

Как отмечается, смартфоны S7 edge и S7, представленные в первой половине 2016 г., были тепло приняты пользователями и прессой за современный дизайн, передовые возможности встроенной камеры, водостойкий корпус, повышенное время работы и высокую производительность в играх и приложениях.

Одним из главных событий 2016 г. для Samsung Electronics стал запуск нового поколения умных часов — Samsung Gear S3. Согласно заявлению компании, интерес пользователей к данному носимому устройству оказался в 3 раза выше, чем к предыдущей модели. Причиной тому, в частности, стал дизайн Gear S3, максимально приближенный к классическому внешнему виду часов, а также совместимость с устройствами под управлением iOS 9 и более поздних версий данной операционной системы.

В планах компании на ближайшее будущее — маркетинговая поддержка вышедших в январе новинок серии Samsung Galaxy A 2017 г. Обновленные смартфоны Galaxy A предлагают пользователям функционал топовых моделей по доступной цене. Так, устройства оснащены фронтальной камерой с разрешением до 16 Мп, а также защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Кроме того, они поддерживают мобильный платежный сервис Samsung Pay, указали в компании.

В 2017 г. Samsung Electronics продолжит фокусироваться на развитии экосистемы своих устройств и сервисов. В рамках стратегии обновления модельного ряда компания планирует выпустить новые флагманские модели. Помимо этого, бренд продолжит развивать платежный сервис Samsung Pay, а также представит новые варианты цветового оформления смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 edge.