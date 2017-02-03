InfoWatch Device Monitor Mobile защитит данные от утечек через мобильные устройства сотрудников

Группа компаний InfoWatch, российский разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций, представила модуль для мобильных устройств InfoWatch Device Monitor Mobile. Приложение работает на операционных системах Android и iOS и входит в состав решения для предотвращения утечек конфиденциальной информации и защиты бизнеса от внутренних угроз InfoWatch Traffic Monitor, сообщили CNews в InfoWatch.

InfoWatch Device Monitor Mobile контролирует работу сотрудников с электронной почтой, сервисами обмена сообщениями, фотографиями и веб-ресурсами, в том числе социальными сетями.

Решение позволяет выявить утечку конфиденциальной информации через корпоративную почту, установленную на смартфоне, или веб-почту, включая приложенные к письму файлы. InfoWatch Device Monitor Mobile поддерживает популярные почтовые протоколы SMTP, IMAP4, POP3, протоколы передачи данных HTTP и HTTPs, а также позволяет контролировать сервисы обмена сообщениями, в том числе SMS, WhatsApp, Skype и iMessage. В новом релизе решения будут добавлены популярные в России Telegram и Viber, отметили в компании.

Предотвратить нецелевое использование ресурсов, например, игр на смартфоне в рабочее время, позволяет функция создания «белых» и «черных» списков приложений, которые составляют офицеры безопасности организации.

«Новые каналы утечки конфиденциальной информации требуют расширения защищенного периметра корпоративной сети, который выходит за пределы рабочих станций, — рассказал ведущий менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Борис Микулин. — Благодаря модулю InfoWatch Device Monitor Mobile специалисты служб безопасности организаций получают возможность контролировать каналы коммуникаций сотрудников на мобильных телефонах и планшетах, за исключением голосовой связи, следить за перемещением информации внутри и вовне безопасного периметра».

Установить InfoWatch Device Monitor Mobile может сам сотрудник, при этом управление, настройка политик безопасности и удаление программы с устройства производится офицером безопасности организации через единую консоль InfoWatch Traffic Monitor.

Версия агента InfoWatch DMM Lite с ключевым функционалом доступна для скачивания в магазине приложений Google Play.