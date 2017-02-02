ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS

Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI.

В компании «Автоваз» подошел срок окончания соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription, поэтому перед консультантами ITERBI встала задача провести проект SAM Baseline и предоставить четкие сведения о текущем положении ИТ-инфраструктуры, рекомендации по дальнейшему лицензированию и выбору подходящей программы корпоративного лицензирования.

Исходя из перспектив развития, целью проекта SAM стала инвентаризация инфраструктуры Microsoft, выявление текущего состояния развернутого программного обеспечения и его соответствия правам и лицензиям, оценка уровня эффективности системы SAM с учетом применяемых в организации правил, процедур и инструментов, а также разработка стратегии лицензирования при продлении лицензионного соглашения.

Эксперты ITERBI выработали специальную методику проведения инвентаризации оборудования и программного обеспечения. В ходе проекта была выборочно обследована инфраструктура: на конвейере, в информационном центре, в отделах проектирования, планирования и бухгалтерии.

Количество рабочих станций, обследованных в рамках проекта, составило более 10000 штук. Из общего количества рабочих станций было выделено более 1300 штук специализированных устройств на платформе Windows. Данные автоматизированные рабочие места находятся в цехах и используются на конвейере.

До проекта SAM в компании «Автоваз» средство управления инфраструктурой Microsoft System Center Configuration Manager было развернуто частично, присутствовали компьютеры вне домена, что затрудняло контроль и управление всей инфраструктурой. Эксперты ITERBI рекомендовали охватить всю инфраструктуру компании средством Microsoft System Center Configuration Manager для автоматизации управления лицензиями.

По итогам полной и детальной инвентаризации парка машин и оценки зрелости процессов SAM в компании «Автоваз» экспертам ITERBI удалось определить лицензионный статус компании и разработать рекомендации по оптимизации затрат на приобретение ПО, а также по улучшению процессов управления программными активами — SAM.

«Мы часто сталкиваемся в проектах с большими и разрозненными ИТ-инфраструктурами, — рассказала Лилия Лемзакова, руководитель направления ИТ-консалтинга компании ITERBI. — При этом, заключая корпоративное соглашение, компании стремятся минимизировать риски и сократить расходы на приобретение лицензий. Это правильные действия. Однако прежде, чем покупать ПО, нужно разобраться с тем, что уже есть в компании. Только на основе полных и точных данных можно принять стратегически верное решение».

В результате проекта для повышения доступности приложений клиент приобрел новые решения, такие как Office365. Было принято решение об использовании Azure для сокращения затрат на содержание и обслуживание баз данных.

«“Автоваз” обслуживают несколько групп технической поддержки. У нас сложная инфраструктура: рассредоточенность компьютеров по предприятию, есть АРМ вне домена. Нам необходимо постоянно иметь актуальную информацию по используемым программам, — пояснил Николай Мишустин, начальник отдела ИП ДИС компании «Автоваз». — Специалисты ITERBI помогли систематизировать данные по нашей инфраструктуре, что позволило нам грамотно подготовиться к продлению EAS».