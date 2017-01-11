Panasonic представила настольного робота-компаньона в форме яйца

Североамериканское подразделение компании Panasonic представило настольного робота-компаньона, способного двигаться и общаться, как человек. Внешне робот очень напоминает большое белое яйцо, сообщили CNews в Panasonic.

Робот от Panasonic довольно компактен — диаметром 29 см и высотой 48,9 см — не больше обычного кухонного миксера, вес составляет 3,7 кг. Благодаря колесикам он свободно перемещается по поверхности, при этом максимальная скорость робота не превышает 3,5 км/ч. Колесики приводятся в движение двигателями постоянного тока с широтно-импульсной модуляцией.

Крышка «яйца» может приоткрываться для работы со встроенным проектором. В «шее» робота — три серводвигателя с обратной связью. Технология управления сервоприводом, разработанная Panasonic, позволяет роботу имитировать человеческие движения, привлекая внимание людей. Голос робота напоминает детский, что делает взаимодействие с ним ещё более реалистичным. Голос и встроенный проектор работают синхронно, моделируя естественную коммуникацию, которая создает чувство привязанности между роботом и человеком, рассказали в компании.

Робот-компаньон работает на базе 64/32-разрядного 4-ядерного процессора ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,2 ГГц под управлением ОС Unix. Оборудован Wi-Fi-модулем и может получать доступ к технологии автоматической обработки естественного языка на базе искусственного интеллекта. По утверждению Panasonic, это делает его общение с окружающими легким и непринужденным. Подключившись к «облаку», робот может скачивать любую информацию, а также поддерживать коммуникацию с машинами и людьми, находящимися в других местах. Встроенный проектор WVGA + (с разрешением матрицы 854×480 точек, яркостью 50 люмен) позволяет использовать робота для дистанционного обучения и других вещей. Он также оснащен модулем Bluetooth 5, 8 Mп CMOS-камерой и пятью инфракрасными датчиками. Литий-ионный аккумулятор емкостью 6600 мАч обеспечивает до 6 часов автономной работы.



Настольный робот-компаньон от Panasonic

«Этот тестовый проект объединяет новейшие разработки Panasonic в области робототехники, энергетики, видеонаблюдении, сенсорные и навигационные решения, а также системы управления движениями. Участие робота на CES позволит нам продемонстрировать сетевые сервисы Panasonic в “дружелюбной упаковке” и получить отзывы о характеристиках и функционале робота», — считает Такахиро Иидзима (Takahiro Iijima), директор департамента стратегии дизайна компании Panasonic North America.

Panasonic уже подал заявки на регистрацию дизайна робота в США и других странах мира. О возможных сроках вывода продукта на рынок пока не сообщается.