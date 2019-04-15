Печатаем с комфортом: главные мифы о принтерах и домашней печати

Мы разобрали самые популярные заблуждения об устройствах печати на примере новых продуктов HP LaserJet Pro. Если вы ищите хороший принтер для дома и все еще не приобрели это полезное устройство – наша статья для вас.

Миф: мощные принтеры всегда громоздкие

Мы привыкли, что принтер - это большое устройство, которое занимает много полезного места. Вспомните только огромные агрегаты, которые стоят в наших офисах! На самом деле, принтеру не обязательно быть большим – особенно если вы используете его дома. Более того, скорость печати совсем не зависит от размера устройства.

Как правило, офисные МФУ обладают крупными габаритами из-за нескольких лотков для бумаги, в которые можно загрузить сразу пару пачек А4 или даже А3. Для дома и малого бизнеса такие объемы просто не нужны: будет достаточно лотка на 150 листов, как у HP LaserJet Pro M15w. Это самый компактный лазерный принтер в своем классе: с габаритами 346x159x189 мм он займет меньше места, чем обычная стопка бумаг!

Поставьте его на прямо рабочий стол или полку – благодаря аккуратному дизайну и маленькому размеру устройство впишется в любой интерьер. А чем ближе принтер, тем удобней работать – будет достаточно протянуть руку, чтобы забрать свежий отпечаток. Да и весит компактный принтер совсем немного, всего 3.8 кг. При необходимости сможете быстро его переставить на новое место, не отвлекаясь от работы.

МФУ тоже не обязаны занимать полкомнаты: в линейке HP LaserJet Pro есть компактная модель M28w, которая совсем немного крупнее принтера и также легко найдет место на вашем рабочем столе.

Миф: домашние принтеры очень медленные

Можем вас уверить, что современные принтеры для дома печатают с той же скоростью, что и устройства, которые стоят в фотосалонах и офисах. А иногда даже быстрее. Например, лазерный HP LaserJet Pro легко выдает 18 страниц в минуту. То есть распечатать книжку ребенку или большой документ на 100 страниц можно буквально за 5 минут.

Что касается копирования, то МФУ HP LaserJet Pro M28w справится с ним куда быстрее большинства офисных агрегатов, ведь устройство поддерживает двустороннюю печать. Если вам понадобится отксерить удостоверение личности, будет достаточно положить его в МФУ и запустить процесс – ничего переворачивать вручную не придется, аппарат сам скопирует обе стороны и распечатает их на одной странице.

Ускорить процесс печати поможет фирменное приложение HP Smart App для смартфонов – с его помощью можно отправить документ на принтер из любой точки мира. Установив программу, вы сможете печатать и сканировать файлы со своего гаджета, сохранять отсканированные изображения и печатать прямо из облака.

Чтобы печатать еще быстрее, а также избавить свой домашний офис от лишних проводов, можно использовать беспроводную печать: принтер от HP оснащен модулем Wi-Fi и легко встраивается в существующую сеть. Подключив МФУ к интернету, вы сможете использовать предварительно загруженные бизнес-приложения, которые помогут выполнять сканирование напрямую в PDF-файл и электронную почту.

Миф: устройства для дома печатают хуже профессиональных

Технологии уже давно находятся на том уровне, когда рядовой пользователь может получить отличное качество печати, купив компактное устройство для дома, а не дорогой промышленный принтер. HP гарантирует надежность своих продуктов в сочетании с простотой эксплуатации. Устройства линейки LaserJet Pro используют новый качественный лазер, который помогает создавать четкие отпечатки на протяжении долгого срока службы.

Миф: печатать дома большие документы - невыгодно

Пожалуй, самый распространенный миф, что печатать дома дороже, чем в фотосалоне. На самом деле, это не так: да, вам придется купить принтер и расходные материалы, но это все равно выйдет дешевле, чем каждый раз печатать вне дома.

Лазерный LaserJet Pro - доступное устройство, его можно купить всего за 7990 рублей. Что касается расходников, то в принтер уже установлен фирменный картридж, которого хватит на большое количество отпечатков. МФУ HP LaserJet Pro M28w обойдется чуть дороже - 9900 рублей, но это намного дешевле моделей конкурентов, учитывая высокую скорость работы устройства, функцию двустороннего копирования и возможность беспроводной печати.

Технические характеристики моделей HP LaserJet:

Модель Принтер HP LaserJet Pro M15w МФУ HP LaserJet Pro M28w Скорость печати до 19 стр/мин в черно-белом режиме Да Да Стильный дизайн и простота использования Да Да Доступ и печать с помощью USB Да Да Удобство печати по беспроводной сети Да Да Оцените удобную печать с самых разных моделей смартфонов и планшетов Да Да Предустановленный оригинальный картридж HP Да Да Печать, копирование и сканирование с помощью одного компактного устройства

Да Удобное стекло сканера без выступов

Да Копирование документов, удостоверяющих личность

Да

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