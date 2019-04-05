«Тюменьэнерго» выбирает курс на централизацию системы резервного копирования

АО «Тюменьэнерго» – дочернее предприятие ПАО «Россети» и одна из крупнейших в России распределительных электросетевых компаний. В зону обслуживания «Тюменьэнерго» входят Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ – это более 1,4 млн кв. км. Такие масштабы требуют централизованного управления, в том числе ИТ-сервисами.

В соответствии с инвестиционной программой и стратегией «Тюменьэнерго» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций было решено повысить надежность информационных систем и упростить управление всем комплексом. «В последние годы сильно увеличился объем хранимых данных, поэтому было принято решение провести масштабную модернизацию системы резервного копирования, – комментирует Светлана Семенова, начальник Департамента корпоративных и технологических АСУ АО «Тюменьэнерго». – Исполнителем проекта стал системный интегратор КОМПЛИТ МСК. Реконструкцию проводили в 9 филиалах АО «Тюменьэнерго».

Для повышения устойчивости информационной среды к аппаратным сбоям, ошибкам программного обеспечения и некорректным действиям персонала систему резервного копирования построили на базе Micro Focus Data Protector. Общая архитектура решения, реализованного КОМПЛИТ МСК, изображена на схеме.

Общая архитектура решения

Поскольку существующее оборудование уже не отвечало возросшим потребностям, специалисты КОМПЛИТ МСК установили новые устройства. В качестве систем хранения для центральных ЦОД выбрали две ленточные библиотеки HPE MSL6480 и две системы хранения данных HPE StoreOnce 6600. В ЦОД филиалов поставили 12 систем хранения данных StoreOnce 3540. Централизованное управление серверами резервного копирования организовано с помощью технологии Manager of Managers. А в качестве системы мониторинга и отчетности для всех серверов резервного копирования используется Backup Navigator.

«Дополнительную надежность комплекса, – комментирует Борис Шитиков, генеральный директор КОМПЛИТ МСК, – мы обеспечили за счет дублирования сохраненных данных из филиалов в центральные ЦОД и репликации между ними. В ходе проекта осуществили интеграцию с бизнес-критичными системами, такими как ERP, система управления документооборотом, почтовая система, веб-сервисы, call-центр и другие специализированные системы и комплексы».

Специалисты КОМПЛИТ МСК снизили длительность плановых и внеплановых простоев системы, организовали автоматическое резервное копирование данных с заданной периодичностью и их восстановление в случае необходимости. Кроме того, новая система помогла сформировать единую политику управления резервными копиями.

Планируется, что жизненный цикл платформы составит 5 лет и более за счет обновления оборудования, возможности его масштабирования при росте объема данных, а также использования SAN при подключении новых систем. Централизованное управление уже значительно снизило нагрузку на сотрудников ИТ-подразделений в филиалах. Единый интерфейс и информирование о работе системы упростили администрирование такого масштабного комплекса. А после пройденного обучения специалисты «Тюменьэнерго» могут самостоятельно развивать техническое решение.

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