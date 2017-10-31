В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Казахтелекома»

Казахстанский телеком демонстрирует сильные финансовые показатели, достигнув уровня кредитного рейтинга крупнейших российских операторов МТС и «Ростелеком». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг компании «Казахтелеком» с «BB» прогноз «Позитивный» до уровня «ВВ+» прогноз «Стабильный». По национальной шкале рейтинг компании повышен с «A+ (kaz)» до «AА- (kaz)».

Мобильный сегмент усилил позиции компании



Повышение рейтингов «Казахтелекома» по корпоративной методологии агентства Standard & Poor’s обусловлено сильными финансовыми результатами компании: рост доходов и рентабельности за 9 месяцев 2017 г. превзошли ожидания аналитиков агентства, позитивно повлияв на уровень финансового левереджа (соотношение долг/EBITDA). Наряду с этим, агентство отметило улучшения в мобильном сегменте бизнеса (cовместное предприятие с Tele2). Данные факторы послужили основой для улучшения кредитного рейтинга «Казахтелекома» до уровня «ВВ+».



«Стабильный» прогноз по рейтингу отражает ожидания аналитиков агентства по устойчивым операционным и финансовым результатам, которые будет демонстрировать компания в 2018-2019 гг., даже в условиях исполнения опциона в мобильном сегменте (выкуп доли участия в совместном предприятии у Tele 2). Прогноз также учитывает ожидания агентства по умеренному росту доходов компании с сохранением показателя EBITDA на уровне, достаточном для поддержания коэффициента финансового левереджа в необходимых пределах.



ШПД компенсирует снижение спроса на фиксированную телефонию



Эксперты отмечают, что, несмотря на сокращение объема потребления услуг фиксированной телефонии вследствие перетока фиксированного голосового трафика в мобильный, «Казахтелеком» сохраняет лидерские позиции на рынке фиксированной телефонной связи в Казахстане. Аналитики подчеркивают, что по сравнению с высококонкурентым мобильным сегментом, данный сегмент рынка менее конкурентен, что позволяет «Казахтелекому» извлекать выгоду из растущего проникновения широкополосного доступа к сети Интернет, компенсируя тем самым снижающийся уровень использования услуг фиксированной телефонии. Также во многих удаленных от областных центров районах республики компания остается единственным провайдером услуг фиксированной телефонной связи.



По мнению аналитиков Standard & Poor’s, улучшаются результаты деятельности совместного предприятия в мобильном сегменте и в 2018 г. ожидается его выход на положительный свободный денежный поток. По состоянию на конец 1 полугодия 2017 г. абонентская база компании достигла 6,8 млн абонентов, при этом рыночная доля совместного предприятия составила 26%. Кроме этого, у совместного предприятия имеется наибольшее покрытие LTE в Казахстане (69% населения).



Успешный текущий финансовый год



В качестве позитивного фактора международное агентство также отмечает полный досрочный выкуп своих индексированных купонных облигаций, произведенный «Казахтелеком» в октябре текущего года, в результате которого существенно улучшился долговой профиль компании. Аналитики агентства подчеркивают сильные показатели ликвидности компании и высокую способность генерировать стабильно положительный денежный поток.

Standard&Poor's повысило рейтинг компании «Казахтелеком» с «BB» прогноз «Позитивный» до уровня «ВВ+» прогноз «Стабильный»

По мнению главного финансового директора «Казахтелекома» Асхата Узбекова, повышение кредитного рейтинга компании агентством Standard & Poor’s до уровня «ВВ+» является позитивным событием и результатом постоянной планомерной работы по улучшению финансового профиля компании. «Консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года демонстрируют существенное укрепление. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы группы компаний «Казахтелеком» увеличились на 2%, показатель EBITDA увеличился на 6%, составив 66,5 млрд тенге, а показатель EBITDA margin, отражающий рентабельность деятельности, достиг уровня 43%. После выкупа облигаций, произведенного компанией в октябре 2017 года, 100% долга компании выражено только в национальной валюте. Нам удается поддерживать высокий уровень ликвидности, реализовывать инвестиционную программу и аккумулировать денежные средства, необходимые для исполнения предстоящего опциона в мобильном сегменте», – отметил Асхат Узбеков.



Наравне с крупными российскими операторами



Отметим, что «Казахтелеком» впервые достиг уровня кредитного рейтинга материнской компании «Самрук-Казына» («ВВ+», Standard & Poor’s). Текущий уровень рейтинга «Казахтелека» сопоставим с рейтингом крупнейших телекоммуникационных компаний России: рейтинги агентства Standard & Poor’s компаний МТС и «Ростелеком» находятся также на уровне «ВВ+».



Напомним, в декабре 2016 г. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также повысило кредитный рейтинг «Казахтелекома» с «BB» прогноз «Позитивный» до уровня «ВВ+» прогноз «Стабильный». По национальной шкале рейтинг «Казахтелекома» был повышен с «А+ (kaz)» до «AA- (kaz)». По оценке аналитиков агентства Fitch Ratings, повышение рейтинга было обосновано улучшением показателей кредитоспособности и ликвидности компании на фоне положительного денежного потока.

