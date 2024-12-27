Российский ИТ-рынок показывает уверенный рост. Эксперты считают, что по итогам 2024 г. его объем достигнет ₽3,5 трлн. Один из наиболее динамичных сегментов — ИТ-услуги. Как и в прошлые годы стимулом развития сегмента ИТ-услуг остается процесс импортозамещения. Кадровый голод и дефицит экспертизы — все это вкупе повысило спрос на услуги крупных интеграторов, обладающих необходимыми компетенциями. К ключевым проблемам этой отрасли игроки рынка относят недостаточное количество квалифицированных специалистов: инженеров первой линии поддержки, DevOps-инженеров, а также технологическое отставание. Собеседники CNews обращают внимание на то, что в России существует множество образовательных программ, в рамках которых можно получить соответствующие знания и навыки в сфере ИТ, но даже это в полной мере не позволяет решить проблему дефицита компетентных специалистов уровня middle и senior, хотя эксперты и отмечают приток «джунов» на рынке.