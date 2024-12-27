Рынок ИТ-услуг 2024
27.12.2024
Дефицит экспертизы приводит к росту спроса на услуги интеграторов
Российский ИТ-рынок показывает уверенный рост. Эксперты считают, что по итогам 2024 г. его объем достигнет ₽3,5 трлн. Один из наиболее динамичных сегментов — ИТ-услуги. Как и в прошлые годы стимулом развития сегмента ИТ-услуг остается процесс импортозамещения. Кадровый голод и дефицит экспертизы — все это вкупе повысило спрос на услуги крупных интеграторов, обладающих необходимыми компетенциями. К ключевым проблемам этой отрасли игроки рынка относят недостаточное количество квалифицированных специалистов: инженеров первой линии поддержки, DevOps-инженеров, а также технологическое отставание. Собеседники CNews обращают внимание на то, что в России существует множество образовательных программ, в рамках которых можно получить соответствующие знания и навыки в сфере ИТ, но даже это в полной мере не позволяет решить проблему дефицита компетентных специалистов уровня middle и senior, хотя эксперты и отмечают приток «джунов» на рынке.Читать полностью
Юрий Латин, Bell Integrator: Импортозамещение – это инвестиции в будущее
Импортозамещение в ИТ — предмет активных обсуждений последние годы. И у регуляторов, и у компаний остается много вопросов. В первую очередь импортозамещение критически важно для стратегических отраслей, таких как финансы, государственный сектор и телекоммуникации. В этих условиях всегда интересно услышать мнение экспертов рынка, которые активно вовлечены в эти процессы. CNews поговорил с Юрием Латиным, генеральным директором Bell Integrator (чья компания уже более 20 лет занимается разработкой заказного ПО), об импортозамещении, его актуальном состоянии, преимуществах, вызовах.Читать полностью
Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы
Сегодня компания стремится найти эффективные способы контроля и прогнозирования бизнеса. На первый план выходят решения, способные упорядочить работу с большим объемом данных и сократить рассинхронизацию целей между отделами. В последние несколько лет так выросла популярность систем интегрированного бизнес-планирования (IBP) и платформ по управлению эффективностью деятельности предприятия (CPM). CNews рассказывает о российском программном продукте, который сочетает в себе преимущества IBP- и CPM-систем.Читать полностью