Переход на онлайн-образование привел к всплеску интереса к EdTech и породил во многом обоснованные прогнозы о грядущем процветании этой сферы. Будущее видится в радужных тонах — всеобщий доступ к лучшим образовательным ресурсам, использование средств виртуальной и дополненной реальности, геймификация и т. д. Однако есть несколько проблем, с которыми сфере онлайн-образования придется столкнуться уже в ближайшее время.

Проблемы роста и унаследованные проблемы

Последние два года были крайне благоприятны для сферы EdTech. На онлайн-образование (практически синоним EdTech на современном этапе) перешло не только разного рода дополнительное, но и «основное» образование. А посему будущее EdTech видится безоблачным, аналитики и другие заинтересованные лица наперебой составляют списки 5-6-10 важнейших тенденций в этой сфере, предрекая использование средств виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), геймификацию образования, повсеместный доступ к лучшим образовательным курсам и т. д. Но есть и проблемы, о которых тоже пишут, хотя и меньше. Вот три самых популярных.

Переход на онлайн-образование привел к всплеску интереса к EdTech и породил во многом обоснованные прогнозы о грядущем процветании этой сферы

1. Цифровой разрыв

«Цифровой разрыв» — разница в доступе к интернету и компьютерам в разных слоях общества (и в разных странах) — был проблемой и в «доковидную» эпоху. Однако при очном обучении ученики могли при необходимости пользоваться школьными компьютерами и школьным интернетом, что сглаживало остроту проблемы. С марта 2020 г., когда целые страны переводили образование в онлайн, размер «пропасти» между странами и между стратами одной страны стал очевиден.

Интернет не для всех Уровень доступа к широкополосному интернету в различных странах и регионах различается в десятки раз. В Южной Корее доступ есть почти у половины жителей, в Индии — менее, чем у 2% 42,76% Южная Корея 35,6% Евросоюз 34,72% США 31,34% Китай 22,52% Россия 15,68% Мир в среднем 1,4% Индия

В Южной Корее в 2019 г. доступ к широкополосному интернету был почти у половины жителей страны, в Индии, великой программистской державе, — менее чем у 1,5%. За 2020 г. картина, конечно, изменилась, но не слишком. Причем по методике ресурса Our world in data «широкополосным» считается доступ со скоростью от 256 Кбит/с. Зайти на сайт по такой линии можно, но пользоваться прелестями виртуальной реальности и геймификации образования — это вряд ли.

2. Безопасность

Кибербезопасность — больное место практически любой ИТ-системы, перевод обучения в онлайновый режим обострил старые проблемы в этой сфере и породил новые.

Домашние системы, как правило, и сами по себе хуже защищены, чем корпоративные, и компьютеры, в них используемые, часто более старые и используют старые версии операционных систем, для которых уже не выпускаются обновления безопасности. Да и новые версии антивирусов на них могут не установиться.

Сами системы коммуникаций и дистанционного образования также зачастую не были готовы к вниманию злоумышленников. Последние пока отмечаются, в основном, мелкокриминальными деяниями (взлом электронных дневников, трансляция неподобающих изображений в процессе обучения и т. д.). Однако лиха беда начало, киберпреступники тоже начинали свою деятельность с мелкого хулиганства, а теперь за самыми удачливыми из них охотятся ведущие спецслужбы мира.

Ну и, наконец, интернет-активность ребенка, перешедшего на онлайн-обучение труднее контролировать. Ему не скажешь — «выключи компьютер, иди делай уроки», поскольку он, возможно, как раз их и делает. Или нет.

А для того, чтобы использовать какие-либо средства «родительского контроля», нужно иметь представление об информационных технологиях. С которыми в более бедных и менее образованных слоях населения, тоже, в среднем, хуже.

3. Общая неготовность

Онлайн-образование, не говоря уже об учебном процессе с использованием новомодных AR/VR, до пандемии было, по большому счету, нишевой сферой деятельности. На EdTech приходилось несколько процентов от трат на образование даже в самых подвинутых странах мира. Пандемия изменила ситуацию, сделав онлайн-образование повсеместным. Многие ИТ-решения и образовательные программы оказались не готовы к такому росту популярности.

Что еще хуже — не готовы к онлайн-преподаванию большинство учителей. Об этом почему-то мало говорится, но онлайн-обучение требует от учителей новых навыков, причем не только технических (хотя разбираться в возможностях и ограничениях платформ им тоже необходимо). Проблема неэффективности переноса офлайновых методик в онлайн по принципу «все как при бабушке, только по зуму», достаточно серьезна. Нужны средства обучения самих учителей, новые методы стимулирования интереса учащихся и контроля за ними в процессе работы. Нехватка по-настоящему подготовленных учителей станет большой проблемой EdTech в ближайшие годы.