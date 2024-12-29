Импортозамещение на протяжении последних нескольких лет остается ключевым драйвером развития отечественного ИТ-рынка. Российские компании активно создают новые продукты не с целью скопировать привычные западные решения, которые стали почти недоступны, а чтобы предложить заказчикам нечто новое и более функциональное. Чтобы тот или иной продукт могли активно внедрять в разных отраслях, начиная от ритейла, заканчивая финансовым и государственным секторами, его необходимо сделать «отечественным», иными словами — зарегистрировать в реестрах Минцифры или Минпромторга. При наличии такой «прописки» гораздо бОльшее количество заказчиков сможет использовать то или иное решение, особенно, если речь идет о предприятиях, которые относится к субъектам критический информационной инфраструктуры.