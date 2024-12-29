Импортозамещение 2024: итоги и планы
28.12.2024
Импортозамещение: подводим итоги 10-летия
Благодаря процессу импортозамещения, ИТ-рынок занимает первое место по темпам роста среди крупных отраслей экономики. Окончательные итоги прошедшего десятилетия подводить рано. Однако информация, поступавшая в течение 2024 г., дает основания предположить, что сроки полного импортозамещения, определенные правительством, будут пересмотрены. ИТ-инфраструктура российских компаний на 75% состоит из зарубежных решений, и лишь 25% занимают разработки российских компаний. На объектах КИИ доля иностранного ПО составляет от 30 до 40%. Лишь 15–20% госкомпаний успевают импортозаместить программное обеспечение до конца года. На смену западным ИТ-решениям часто приходят вовсе не отечественные, а на китайские.Читать полностью
Импортозамещение: CNews Analytics опубликовал 4 карты отечественных решений
Импортозамещение на протяжении последних нескольких лет остается ключевым драйвером развития отечественного ИТ-рынка. Российские компании активно создают новые продукты не с целью скопировать привычные западные решения, которые стали почти недоступны, а чтобы предложить заказчикам нечто новое и более функциональное. Чтобы тот или иной продукт могли активно внедрять в разных отраслях, начиная от ритейла, заканчивая финансовым и государственным секторами, его необходимо сделать «отечественным», иными словами — зарегистрировать в реестрах Минцифры или Минпромторга. При наличии такой «прописки» гораздо бОльшее количество заказчиков сможет использовать то или иное решение, особенно, если речь идет о предприятиях, которые относится к субъектам критический информационной инфраструктуры.Читать полностью
Леонид Винокуров, «Интерпроком»: Управление ТОиР превращается из сервисной функции в стратегическую, и это глобальный тренд
Что происходит в области управления производственными активами? Насколько успешно идет импортозамещение? Какие результаты дает внедрение современных ТОиР-решений? На эти и другие вопросы отвечает Леонид Винокуров, вице-президент по развитию бизнеса компании «Интерпроком».Читать полностью
Роман Гоц, «DатаРу»: Отечественная ИТ-инфраструктура движется от импортозамещения к поставкам под проекты заказчиков
Как российский ИТ-рынок переживает трансформацию после ухода иностранных вендоров? Основатель группы компаний «DатаРу» Роман Гоц поделился своим взглядом на будущее отечественных технологий и их конкурентоспособность.Читать полностью