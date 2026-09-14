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РТК-ЦОД построил гибридную инфраструктуру для ТЭК СПб

Теплоэнергетическая компания «ТЭК СПб» перевела свою ИТ-инфраструктуру на гибридную модель — такую, где часть систем работает в облаке, часть на своих серверах. Проект — от идеи до запуска — выполнил ИТ-провайдер РТК-ЦОД.

Гибридная архитектура

РТК-ЦОД построил для петербургской теплоэнергетической компании гибридную ИТ-инфраструктуру. Специалисты РТК-ЦОД обеспечили бесшовную миграцию ИТ-инфраструктуры «ТЭК СПб» в собственный дата-центр уровня Tier III, а также организовали защищенные каналы связи до удаленных площадок компании.

Особенностью проекта стало создание гибридной архитектуры: инфраструктура заказчика была распределена между двумя средами. Первая среда (collocation), предполагает размещение оборудования заказчика в изолированных стойках с организацией физической защиты, видеонаблюдения и контроля доступа. Вторая среда — аттестованный сегмент IaaS, предоставляющий вычислительные мощности в защищенном облаке. ИТ-инфраструктура «ТЭК СПб» была спроектирована с полным соблюдением требований регулятора в части физической и информационной безопасности, а также защиты персональных данных.

Безопасность данных

Для интеграции удаленных площадок и инфраструктуры заказчика в дата-центре в единую сеть РТК-ЦОД организовал высокоскоростные каналы связи с шифрованием трафика по ГОСТ. Безопасность передачи данных была обеспечена с помощью аппаратных средств криптографической защиты информации необходимой производительности.

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Особенностью проекта стало создание гибридной архитектуры

«Нам удалось не только оперативно реализовать комплексный проект, но и вписать созданную инфраструктуру в строгие отраслевые стандарты безопасности предприятий энергетического сектора. Опыт, полученный при реализации проекта для «ТЭК СПб», полностью готов к тиражированию. РТК-ЦОД предлагает аналогичную модель построения инфраструктуры для предприятий ТЭК, промышленности и госсектора, где критически важны надежность, физическая безопасность и защищенные каналы связи», — заявил Виктор Красноусов, директор центра региональных продаж РТК-ЦОД.

«Для нас как для предприятия, отвечающего за теплоснабжение миллионов жителей, критически важна непрерывность всех ИТ-сервисов. Благодаря работе с РТК-ЦОД мы получили современную, отказоустойчивую и полностью соответствующую требованиям безопасности инфраструктуру, которая позволяет нам повышать экономическую эффективность и оперативность реагирования. Миграция прошла незаметно для наших производственных процессов, а гибридная модель позволяет гибко масштабировать мощности», — отметил директор по цифровой трансформации АО «ТЭК СПб» Илья Комаров.

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