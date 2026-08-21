Умер основатель легендарного сайта «Лепрозорий» Йован Савович

Ушел из жизни создатель культовых интернет-сообществ «Лепрозорий» и Dirty Йован Савович. На момент смерти ему было 43 года. Причиной гибели стал сердечный приступ. Его проекты «Лепрозорий» и Dirty появились в эпоху самого бурного развития Рунета – они намного старше «Вконтакте», а Dirty и вовсе почти ровесник «Живого Журнала».

Основателя «Лепрозория» больше нет

Умер создатель культовых блог-платформ Dirty и «Лепрозорий» Йован Савович, пишет РБК со ссылкой на его знакомых. Он ушел из жизни в возрасте 43 лет – смерть наступила в результате сердечного приступа, пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, за несколько дней до смерти Йован лежал в больнице под капельницей. Как сообщили Mash близкие Йована, у него был рассеянный склероз.

Йован Савович родился в октябре 1982 г. в Сараево (на тот момент – Югославия). В 1991 г. в возрасте девяти лет вместе с семьей переехал в Москву.

Неотъемлемая часть Рунета

В российском сегменте интернета Йован Савович известен в первую очередь как создатель блог-платформы dirty.ru, также известной как d3.ru. Проект был основан в 2001 г. – на тот момент Савовичу было всего 19 лет.

wikipedia.org Йован Савович

Dirty.ru стартовал всего на два года позже «Живого Журнала», который работает с 1999 г. Это один из старейших проектов современного Рунета – для примера, соцсеть «Вконтакте» появилась в 2006 г. а «Яндекс» и Ozon – в 1998 г.

С момента основания регистрация на dirty.ru осуществлялась по приглашениям (инвайтам). К концу августа 2026 г. сервис по-прежнему существовал. Отметив 25-летний юбилей, dirty.ru в настоящее время является своего рода социальной сетью с тематическими сообществами.

Dirty пережил своего создателя

Другой проект Йована Савовича – «Лепрозорий», на деле напрямую связан с Dirty.ru. Появившись в 2004 г., поначалу он не был отдельным веб-ресурсом, а являлся закрытым разделом Dirty.ru, в который отправлялись заблокированные пользователи.

В 2007 г. «Лепрозорий» переродился в виде полноценного отдельного сайта. Как и в Dirty.ru, в него сразу интегрировали систему инвайтов – зарегистрироваться в нем без приглашения было нельзя. В течение некоторого периода времени «Лепрозорий» открыто торговал приглашениями – это была схема монетизации проекта.

Сервис существует по сей день и в настоящее время представляет собой нишевое сообщество со своими внутренними шутками и мемами, зачастую непонятными людям извне. Попасть в него «с улицы», как и раньше, невозможно – при попытке зайти на главную страницу происходит автоматический переход на форму авторизации, где нет кнопки «Зарегистрироваться».

В «Лепрозорий» так просто не попасть

Стоит отметить, что в реальной жизни существует болезнь лепра (проказа, болезнь Гансена), а также лепрозории – лечебные учреждения для прокаженных, больных проказой.

В отличие от «Лепрозория», dirty.ru в итоге отказался от системы инвайтов и теперь позволяет регистрироваться любому, и даже привязывать свой профиль к соцсети «Вконтакте».

Но регистрация в системе платная – заплатить придется 100 руб. Вариантов оплаты всего два – карта и кошелек «ЮMoney», ранее известный как «Яндекс Деньги».

Приобщиться к истории Рунета можно за 100 рублей

Работа в «Яндексе»

О карьере Йована Савовича открытой информации почти нет. По информации «Газета.ру», в 2004 г. он основал компанию Futurico, в которую объединил все свои ключевые проекты. Годом ранее он победил в конкурсе интернет-проектов «РОТОР++» в номинации «Человек года».

В 2007 г. Савович зарегистрировал сайт «блогистан.ру», на котором в течение долгого времени не было ничего. Создатель держал интригу на протяжении нескольких лет, а летом 2010 г. открыл кафе под этим названием. Оно просуществовало совсем недолго – в августе 2011 г. его закрыли на реконструкцию, а в марте 2012 г. оно полностью прекратило свою работу.

Также Йован Савович успел поработать в «Яндексе». В 2018-2019 гг. он занимал должность продуктового менеджера блогинговой платформы «Дзен». Как пишет РБК, он развивал социальные функции этой платформы.

С 2022 г. «Дзен» принадлежит холдингу VK.