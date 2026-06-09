За $10 млн перепродан под ЦОД участок, который фермер отдал бесплатно, чтобы на нем разбили парк

Дата-центр вместо парка

В США земельный участок, переданный частным лицом в дар городу под строительство парка, оказался продан девелоперской компанией, которая планирует возвести на нем дата-центр.

В 1999 г. пожилой фермер из города Тейлор (штат Техас) за символическую сумму в $10 передал 87 акров (35 гектаров) земли фонду Texas Parks and Recreation Foundation в доверительное управление. По условиям сделки в дальнейшем на этой территории должен был появиться парк.

Однако к 2025 г. парк так и не появился, зато земельный участок, сменив несколько владельцев, оказался в собственности компании Blueprint, занимающейся строительством коммерческих дата-центров. Застройщик приобрел ее за $10 млн у предыдущего владельца, которым, по данным 404 Media, была Корпорации экономического развития города Тейлор (TEDC), в свою очередь заплатившая за нее $15 тыс. администрации Тейлора. Blueprint при этом ясно дала понять, что на выкупленном земельном участке будет построен дата-центр.

Жители города и активисты через суд пытались заблокировать проект строительства объекта, но безуспешно.

Freepik - rawpixel Blueprint хочет построить дата-центр в Тейлоре (Техас) на земпле, выделенной под парковую зону

Среди жителей Тейлора, ведущих борьбу с Blueprint, – Памела Гриффин (Pamela Griffin). Будучи ребенком, она проводила большое количество времени на фермерских полях, принадлежащих дарителю – мистеру Бленду (Mr. Bland). Как вспоминает Гриффин, Бленд в разговоре с ее отцом как-то раз отметил, что детям совершенно негде играть и выразил желание передать принадлежащий ему участок земли городу, чтобы на нем был развернут парк – подходящее общественное место для времяпровождения детей. Слова Бленда не разошлись с делом – летом 1999 г. было заключено соответствующее соглашение.

Начало борьбы

Гриффин стало известно о наличии у застройщика планов по развертыванию дата-центра по соседству лишь в 2025 г. – от местных активистов. Как отмечает Tom’s Hardware, женщина на тот момент даже не имела какого-либо представления о том, что такое дата-центр. Немного изучив вопрос вместе с членами семьи она пришла к выводу, что появление подобного объекта неподалеку от ее жилья нежелательно.

Беспокойство у Гриффин, как и других местных жителей, вызывали возможные последствия запуска дата-центра, в частности, его негативное влияние на качество окружающих воздуха и воды, опасность шумового загрязнения и угроза повышения тарифов на электроэнергию. Кроме того, соседство с дата-центром способно отразиться на стоимости близлежащих жилых объектов недвижимости, что также невыгодно его владельцам.

Прибыльный проект

В то же время Городской совет Тейлора чувства избирателей не разделяет и уверен, что проект принесет одну лишь пользу. Ожидается, что дополнительные налоговые поступления в местную казну после запуска нового дата-цента составят $30 млн за последующие 10 лет. Две трети этой суммы планируется направить на развитие школ и детских садов.

Местные власти к тому же заявляют об отсутствии у них рычагов влияния на процесс строительства спорного объекта инфраструктуры – соответствующая информация даже была опубликована на официальном сайте органа власти.

Как выяснило издание 404 Media, в обновленном генплане Тейлора земельный участок, выкупленный Blueprint, отнесен к производственно-деловой зоне (“Employment Center”). Городской совет не имеет права диктовать владельцу такого участка, как именно тот должен использоваться, а лишь определяет некоторый перечень требований, которые необходимо соблюдать при строительстве и эксплуатации объекта.

Именно такое положение дел якобы позволяет властям говорить о невозможности введения запрета на возведение дата-центра на этой территории. С другой стороны, Blueprint пока не успела получить обязательное в таких случаях разрешение городских властей на разработку участка и проведение строительных работ. Поэтому говорить о полном отсутствии инструментов влияния на застройщика у властей Тейлора, вероятно, не вполне корректно.

Крупные инвестиционные фонды и компании проявляют повышенный интерес к проектам строительства ЦОД, рассматривая их как одну из наиболее перспективных возможностей получения высокой доходности на фоне продолжающегося бума ИИ-технологий. Владельцы недвижимости по соседству с такими объектами не всегда разделяют энтузиазм инвесторов и нередко пытаются добиться сворачивания подобных проектов, иногда – прибегая к радикальным методам.

Апелляция

Ознакомившись с позицией городских властей, Гриффин и ее семья решили прибегнуть к помощи юристов для защиты собственных интересов. Серия разбирательств в правовом поле пока не принесла ожидаемого результата – Blueprint всякий раз удавалось отстоять право на строительство дата-центра. Тем не менее семейство Гриффин сдаваться не намерено и планирует подать апелляцию в Третий апелляционный суд Остина (Техас).

Активистам удалось найти оригинальный документ о передаче собственности на землю от 7 июля 1999 г., в котором бывший владелец четко обозначил сценарии применения участка. «… [участок] будет находиться в доверительном управлении для использования в качестве парковой зоны в будущем», говорится в документе. Гриффин рассчитывает, что документ способен помочь апелляции.