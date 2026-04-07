Противники возведения ЦОД в США обстреляли офис сторонника строительства

Протесты против строительства ЦОД в США вышли на уровень вооруженного конфликта. Противники появления новых дата-центров в Индианаполисе стреляли в дверь члена городского совета, поддержавшего план строительства, с целью заставить его передумать.

Угрозы с применением оружия

Представитель городского совета Индианаполиса (США) Рон Гибсон (Ron Gibson) подвергся угрозам с применением огнестрельного оружия. Во входную дверь его дома было произведено 13 выстрелов. На пороге лежала записка: «Центры обработки данных запрещены», пишет Register.

«Это было не просто нападение на мой дом, это поставило под угрозу безопасность моего ребенка и нарушило безопасность всего нашего района», — написал Гибсон в своих соцсетях.

За несколько дней до инцидента Гибсон публично поддержал предложение об изменении зонирования городских земельных участков, позже утвержденное властями, которое позволит построить ЦОД в районе Мартиндэйл-Брайтвуд.

Протесты местных жителей

Почти 100 местных жителей выступили против планов строительства. Они считают, что ЦОД, который не создаст рабочих мест, не принесет пользы району.

Проект строительства новых ЦОД вызвал ожесточенное сопротивление жителей американского города Индианаполис

Инвестировать в ЦОД намеревается компания Metrobloks, занимающаяся развитием инфраструктуры. Она готова вложить $500 млн в кампус из двух крупных дата-центров мощностью 75 МВт, а также оплатить любые необходимые работы по модернизации сети передачи данных и энергетической инфраструктуры на этом объекте.

Индианаполис — не единственный город в США, где протесты против подобных планов разгорелись с огромной силой. В январе 2026 г., согласно сообщениям СМИ, люди бурно выражали свое несогласие в Вирджинии, Пенсильвании, Северной Каролине и других штатах. Сообщалось даже, что один город в Висконсине пытался сместить мэра, одобрившего стройку.

По данным отчета компании CBRE, во второй половине 2025 г. впервые с 2020 г. объемы строительства новых центров обработки данных на основных рынках США сократились, поскольку противодействие со стороны местного населения препятствовало получению разрешений на строительство.

Бум ИИ-технологий

Крупные инвестиционные фонды и компании проявляют повышенный интерес к проектам строительства ЦОД, рассматривая их как одну из наиболее перспективных возможностей получения высокой доходности на фоне продолжающегося бума ИИ-технологий.

В США впервые расходы на строительство центров обработки данных (ЦОД) по итогам декабря 2025 г. превысили затраты на строительство офисных помещений.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой внедрения

Темпы строительства ЦОД опережают способность региональных энергосетей поставлять достаточное количество электроэнергии, в результате чего к 2030 г. американцы могут столкнуться с ростом счетов за электроэнергию на 70%.

Увеличение стоимости энергоснабжения вызывает недовольство и протесты со стороны жителей прилегающих к дата-центрам территорий. На фоне этих протестов Президент Дональд Трамп (Donald Trump) уже потребовал от технологических гигантов гарантий того, что их проекты не повлияют на счета потребителей за электроэнергию и не приведут к истощению местных запасов воды для охлаждения.

Анна Любавина

