Разработчик ОС «Альт» анонсировал специальные цены на покупку и обновление продуктов до конца 2025 года

Компания «Базальт СПО» предлагает клиентам специальные условия приобретения и обновления продуктов линейки «Альт» до конца 2025 г. Это решение связано с грядущими изменениями в налоговом законодательстве: с 1 января 2026 года планируется отмена льготы по НДС для российского программного обеспечения, что приведет к повышению его стоимости для конечных потребителей.



Адаптация к новым налоговым условиям

О предстоящем изменении налогового режима для отрасли сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Глава ведомства Максут Шадаев подтвердил в своем официальном Telegram-канале согласованные планы по «отмене льготы по НДС на покупку ПО из реестра» Минцифры. Ставка налога для соответствующего программного обеспечения вырастет с 0% до 20% (с учетом общей ставки, действующей с 2024 года, суммарно 22%). Параллельно для ИТ-компаний повысятся тарифы страховых взносов.

В связи с этим «Базальт СПО» информирует рынок о возможности заключения договоров на поставку и обновление программного обеспечения по действующим ценам до вступления в силу новых фискальных правил. Это позволит организациям различных секторов заблаговременно зафиксировать расходы на программное обеспечение и оптимизировать ИТ-бюджеты на 2026 г. и последующий период.

«Базальт СПО» предлагает клиентам специальные условия приобретения и обновления продуктов линейки «Альт» до конца 2025 г.

Для действующих клиентов, переходящих на 11-ю платформу с десятых версий продуктов, компания предусмотрела специальные условия. До конца года при обновлении с продлением техподдержки заказчики получают скидку 85% на лицензии.

Клиенты с сертификатом техподдержки сроком от двух лет могут обновить продукты бесплатно, если продлят техподдержку на год и более.

Для остальных клиентов с продуктами 10-й платформы стоимость перехода составляет 50% от стоимости лицензии.

«Базальт СПО» информирует, что 8-я и 9-я платформы более технически не поддерживаются вендором. Для действующих клиентов, использующих продукты на 8-й и 9-й платформах, предусмотрены эксклюзивные условия по переходу до конца года, в том числе по обучению специалистов новым технологиям.

Спецпредложение для государственного и корпоративного сектора

Для государственных компаний, органов власти и предприятий с критической информационной инфраструктурой (КИИ) предлагается защищенная операционная система «Альт СП», имеющая сертификаты ФСТЭК России.

Корпоративным заказчикам доступны продукты для развертывания комплексной ИТ-инфраструктуры: «Альт Рабочая станция» и «Альт Рабочая станция К» для компьютеров сотрудников, «Альт Сервер» для организации серверной инфраструктуры, «Альт Виртуализация» на базе Proxmox VE и «Альт Домен» для управления доменом с Windows и Linux из единого центра.

«В период всеобщего роста цен мы видим свою ключевую задачу в том, чтобы переход на российское ПО оставался выгодным для пользователя. Выбирая семейство «Альт», клиенты получают не только надежную систему, но и предсказуемый бюджет», — отметила коммерческий директор «Базальт СПО» Евгения Крынина.

