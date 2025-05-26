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Цифровизация
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Студентов МФТИ будут учить промышленной разработке ПО

«ИКС Холдинг» и МФТИ запускают магистерскую программу «Промышленная разработка ПО». Студентов научат проектировать и внедрять передовые ИТ-решения – от встраиваемых систем до высоконагруженных сервисов.

Теория и практика

Преимущество программы – практические занятия от экспертов компаний Yadro и Бюро 1440, входящих в «ИКС Холдинг», возможность работать над актуальными задачами и уже во время обучения получить работу в холдинге, входящем в топ-5 российских ИТ-компаний.

Обучение проводится на базе Центра промышленной разработки и интеллектуальных систем Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) – новой кафедры, созданной в МФТИ совместно с производителем ИТ и телеком-оборудования Yadro и аэрокосмической компанией Бюро 1440, разработчиком и оператором сервиса широкополосной передачи данных на базе низкоорбитальной спутниковой группировки.

В программе магистратуры – дисциплины, охватывающие основные направления ИТ-разработки и управления проектами: от фундаментальных основ проектирования ПО до продвинутых технологий создания высоконагруженных и отказоустойчивых систем. Практикующие инженеры в качестве преподавателей наряду с лучшими учеными МФТИ обеспечивают не только фундаментальные знания, но и актуальные профессиональные навыки, востребованные для работы в сфере промышленной разработки.

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Обучение продолжительностью два года стартует в сентябре 2025 года

«В партнёрстве с МФТИ мы открываем магистратуру, где студенты будут осваивать все практические аспекты разработки программного обеспечения, необходимые в крупных R&D коллективах. Мы знаем, какие навыки сейчас востребованы в индустрии, и готовы делиться опытом, чтобы выпускники программы уже завтра могли решать сложные задачи в области разработки ПО и создавать новые продукты мирового уровня», — отметил директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив Yadro Евгений Максимов.

«Создание этой программы — важный шаг в развитии научно-образовательного потенциала ФПМИ МФТИ. Мы уверены, что тесное взаимодействие с технологическими лидерами позволит нашим выпускникам быть в авангарде цифровой трансформации», — прокомментировал Андрей Михайлович Райгородский, директор физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ.

Обучение продолжительностью два года стартует в сентябре 2025 год в гибридном формате. Во время обучения студенты смогут пройти оплачиваемую стажировку и стать частью команды «ИКС Холдинга».

Подать заявку можно на сайте программы.

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