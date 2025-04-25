Вся индустрия производства чипов под угрозой уничтожения. Обещан новый способ выпуска микросхем со снижением себестоимости на 90%

Небольшой стартап Atum Works обещает революцию в создании микросхем. Он намерен печатать их на специальном 3D-принтере и тем самым снизить их себестоимость на 90% в сравнении с нынешними технологиями. Это может существенно отразиться на бизнесе как самих контрактных производителей полупроводников, так тех, кто снабжает их оборудованием, например на бизнесе компании ASML.

Распечатай мне процессор

Стартап Atum Works задумал произвести революцию в индустрии производства чипов. Как пишет Tom’s Hardware, его основатели утверждают, что их метод выпуска микросхем в разы более выгоден в финансовом плане – он якобы позволяет сократить производственные затраты на 90% в сравнении с традиционным методом производства при помощи литографов и другой сложной и, что немаловажно, дорогостоящей и подверженной санкциям аппаратуры.

Метод Atum Works заключается в использовании так называемой «наномасштабной 3D-печати» (nanoscale 3D printing). В компании утверждают, что разработанный ими 3D-принтер в два счета может заменить текущие производственные потоки и сократить затраты на изготовление чипов на 90%.

Теоретически, это может сделать литографы, какими бы современными они ни были, ненужными, если контрактные производители начнут отказываться от них в пользу трехмерной печати микросхем. В этом случае первой, кто пострадает, окажется нидерландская компания ASML, крупнейший в мире поставщик литографов.

ASML Если 3D-принтеры для печати микросхем обретут популярность, в громоздких и дорогих литографах не будет нужды

Также технология Atum Works, в теории, могла бы пригодиться китайским производителям микросхем, которые из-за санкций США лишены доступа к самому передовому оборудованию ASML.

Слишком много обещаний

Atum Works утверждает, что она не только разработала свой наномасштабный 3D-принтер, но даже построила его полнофункциональную версию, способную изготавливать многокомпонентные 3D-структуры с разрешением 100 нм на уровне вокселей в масштабе пластины. Вместо того, чтобы следовать обычному процессу планарной литографии, где схемы наносятся на кремниевые пластины с использованием светового воздействия через фотошаблоны, система Atum Works наносит материалы в заранее определенных местах в трехмерном пространстве.

Разработка Atum Works позволяет изготавливать интегральные схемы и формировать межсоединения, в непрерывном, унифицированном процессе, за счет чего производство будет сильно упрощено по сравнению с традиционными методами выпуска микросхем.

Помериться нанометрами

Эксперты Tom’s Hardware обратили особое внимание на заявленный техпроцесс – 100 нм. Пока неясно, ошиблись ли разработчики технологии, случайно добавив лишний ноль, или же речь действительно идет о 100-нанометровых нормах производства микросхем.

Если все-таки ошибки нет, то технология Atum Works совершенно непригодна для производства, например, современных процессоров. Для сравнения, даже 10-нанометровые чипы Intel Core и Xeon, выпускаемые при помощи классической литографии, выглядят очень устаревшими на фоне современных 4-нанометровых AMD Ryzen и тем более 3-нанометровых Apple M-Series.

Еще не все потеряно

100 нанометров – это топология начала XXI века, если рассматривать исключительно центральные процессоры. За четверть века она окончательно устарела именно в этом сегменте микросхем

Но 3D-принтер вполне может быть использован для корпусирования полупроводников, а также для производства различных датчиков и пр., где тончайшие современные техпроцессы не требуются.

Atum Works не сидит на месте и в настоящее время ведет с потенциальными заказчиками. В ее планы входят массовые поставки принтеров, которые она намеревается начать в 2025 г. Клиентов и партнеров она ищет среди крупнейших ИТ-компаний мира. В частности, Atum Works намерена сотрудничать с Nvidia.