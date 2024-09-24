Для московских школ закупят БПЛА и комплектующие для сборки на 1,7 миллиарда

Московские власти планируют потратить 1,7 млрд руб. на закупку БПЛА и оборудования для обучения их конструированию. Учебные программы по управлению и авиастроению беспилотников предусмотрены и в школах, и в колледжах. К 2030 г. в стране нужно подготовить больше миллиона таких специалистов.



Госзакупка на 1,7 миллиарда

На портале госзакупок московскими властями объявлен конкурс на сумму 1,7 млрд руб. на поставку беспилотных летательных средств для столичных школ в целях обеспечения образовательного процесса, выяснил «Интерфакс».

«Для организации образовательного процесса и проводится закупка. Она обеспечит потребности образовательных организаций до 2030 г. включительно», — сообщила пресс-служба департамента столичного образования и науки агентству.

В описании аукциона указано также, что необходима поставка учебных пособий по управлению дронами, наборов для ограждения полетов квадрокоптера, FPV-камер, шлемов для управления квадрокоптером, макетов-тренажеров, модулей навигации, ремонтных комплектов, инструкций по ремонту и прошивке дронов.

Обучение школьников авиастроению

В июле 2023 г. CNews писал о возвращении с первого сентября 2023 г. в российские школы уроков начальной военной подготовки с изучением основ применения беспилотных летательных аппаратов.

Представители департамента столичного образования и науки рассказали также в связи с объявленным тендером о проекте «Инженерный класс в московской школе», которым предусмотрено направление «Авиастроительные классы». В его рамках учащиеся проходят углубленную подготовку по предметам технологического профиля и дополнительным практико-ориентированным программам авиастроительной направленности. В колледжах есть программа профессиональной подготовки «Оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 кг».

В системе среднего профессионального образования использование БПЛА предусмотрено также, по данным ведомства, в программах по специальностям «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Производство летательных аппаратов», «Производство и обслуживание авиационной техники», «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)», «Техническое обслуживание авиационных двигателей», а также как дополнительный модуль по непрофильным специальностям, например, «Правоохранительная деятельность».

К 2030 г. в российской отрасли беспилотников планируется подготовить более миллиона специалистов по федеральному проекту «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» (БАС). В эту работу включены 42,8 тыс. школ и организаций по среднему профессиональному образованию (СПО), 70 организаций высшего образования.

Создание отрасли беспилотной авиации

Правительство России утвердило «Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.» распоряжением от 21 июня 2023 г. Ее реализация призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. В России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Как указано в документе, российский рынок беспилотной авиации обладает значительным потенциалом. К 2030 г. число реализованных беспилотных авиационных систем на рынке России оценивается в более чем 180 тыс. единиц и порядка 200 тыс. единиц к 2035 г. В денежном эквиваленте эти объемы соответствуют почти 200 млрд руб. и более чем 220 млрд руб.