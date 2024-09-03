Microsoft рассказала пользователям секрет 30-летней давности, как повысить производительность Windows. И скрыла его от россиян

Microsoft показала пользователям, как можно ускорить работу Windows при помощи «Диспетчера задач» и очень простых и очевидных манипуляций. Об этом способе пользователи знают десятилетиями, но Microsoft сподобилась раскрыть его только сейчас. Россиянам доступа к нему нет – им запрещено посещать посвященный техподдержке раздел сайта Microsoft.

Секрет Полишинеля

Корпорация Microsoft опубликовала на своем сайте статью о «новом» способе повышения производительности ОС Windows. Это новый пост, ранее на портале отсутствовавший, однако Microsoft разбирает в нем тему, с которой подавляющее большинство пользователей Windows знакомы не один десяток лет.

Вероятно, статья нацелена на новых пользователей, только начавших освоение мира ПК или впервые перешедших на Windows с других платформ – macOS или Linux. В ней говорится, что ускорить систему можно путем жесткого контроля за списком программ, загружающихся вместе с компьютером.

Microsoft Заветное меню в "Диспетчере задач"

Другими словами, Microsoft предлагает на регулярной основе посещать раздел «Автозагрузка» в «Диспетчере задач», чтобы отслеживать размещенные там программы. Логика проста – чем меньше программ в этом перечне, тем быстрее загружается ПК, и тем меньше его аппаратных ресурсов расходуется. Хотя в современном мире «бутылочным горлышком», препятствующим быстрой работе компьютера, является жесткий диск. HDD – это устаревший и очень медленный тип накопителя, который в 2024 г., если речь идет именно о системном накопителе, необходимо заменять на SSD. Скорость ПК вырастет гораздо более значительно, нежели от чистки автозагрузки.

Слишком много секретов

Способ с модерацией списка загружающихся вместе с ПК программ был актуален еще во времена Windows 95, разве что раздела автозагрузки в таск-менеджере на тот момент еще не было. Пользователям приходилось искать окольные пути, чтобы до него добраться. Например, в Windows XP это делалось при помощи команды msconfig, которую нужно было вписать в поле «Выполнить» в меню «Пуск», после чего на экране появлялось окно «Конфигурация системы», где и была нужная вкладка «Автозагрузка».

Но в настоящее время Microsoft поддерживает только Windows 10 и Windows 11, а в них способ с msconfig уже не работает. А поскольку все другие свои настольные ОС она считает устаревшими, то, по-видимому, и инструкции по их оптимизации она больше не публикует.

Но, как известно всем пользователям Windows, далеко не все загружающиеся вместе с системой программы можно найти в «Автозагрузке». Поэтому Microsoft сразу предлагает искать их еще и в папках AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup и Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup, которые можно открыть в любом файловом менеджере.

Более продвинутым пользователям Microsoft советует заняться правкой реестра и отсылает их к ключу HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunHKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Но любые изменения в реестре могут привести к печальным последствиям, например, к переустановке системы, поэтому не помешает заранее сделать резервную копию.

Microsoft Всю информацию по теме автозагрузки Microsoft не предоставляет

Стоит отметить, что Microsoft не стала упоминать про оснастку «Службы», которая ранее скрывалась в «Панели управления», но, поскольку Microsoft хочет от этого меню избавиться, то перенесла «Службы» в меню «Пуск». В этой оснастке можно найти гораздо более подробный список всего, что загружается вместе с системой – здесь упоминаются как сторонние приложения (хотя и не все), так и штатные службы Windows.

Русским знать необязательно

Новые пользователи Windows, находящиеся в России, узнать о таком способе повышения производительности системы непосредственно от Microsoft не смогут. Корпорация с невероятным усердием поддерживает антироссийские санкции – она одна из первых сбежала из России после февраля 2022 г., постоянно третирует бизнес-пользователей, но при этом не забывает втихую зарабатывать в России относительно большие деньги.

А чтобы россияне и гости страны не добрались до ценных знаний о Windows, Microsoft лишила их доступа к разделу своего сайта, посвященному технической поддержке. Редакция CNews убедилась, что при подключении с российского IP на экране выдается ошибка 404, тогда при попытке открыть этот раздел из других стран все работает без каких-либо проблем.