Microsoft рассказала пользователям секрет 30-летней давности, как повысить производительность Windows. И скрыла его от россиян
Microsoft показала пользователям, как можно ускорить работу Windows при помощи «Диспетчера задач» и очень простых и очевидных манипуляций. Об этом способе пользователи знают десятилетиями, но Microsoft сподобилась раскрыть его только сейчас. Россиянам доступа к нему нет – им запрещено посещать посвященный техподдержке раздел сайта Microsoft.
Секрет Полишинеля
Корпорация Microsoft опубликовала на своем сайте статью о «новом» способе повышения производительности ОС Windows. Это новый пост, ранее на портале отсутствовавший, однако Microsoft разбирает в нем тему, с которой подавляющее большинство пользователей Windows знакомы не один десяток лет.
Вероятно, статья нацелена на новых пользователей, только начавших освоение мира ПК или впервые перешедших на Windows с других платформ – macOS или Linux. В ней говорится, что ускорить систему можно путем жесткого контроля за списком программ, загружающихся вместе с компьютером.
Другими словами, Microsoft предлагает на регулярной основе посещать раздел «Автозагрузка» в «Диспетчере задач», чтобы отслеживать размещенные там программы. Логика проста – чем меньше программ в этом перечне, тем быстрее загружается ПК, и тем меньше его аппаратных ресурсов расходуется. Хотя в современном мире «бутылочным горлышком», препятствующим быстрой работе компьютера, является жесткий диск. HDD – это устаревший и очень медленный тип накопителя, который в 2024 г., если речь идет именно о системном накопителе, необходимо заменять на SSD. Скорость ПК вырастет гораздо более значительно, нежели от чистки автозагрузки.
Слишком много секретов
Способ с модерацией списка загружающихся вместе с ПК программ был актуален еще во времена Windows 95, разве что раздела автозагрузки в таск-менеджере на тот момент еще не было. Пользователям приходилось искать окольные пути, чтобы до него добраться. Например, в Windows XP это делалось при помощи команды msconfig, которую нужно было вписать в поле «Выполнить» в меню «Пуск», после чего на экране появлялось окно «Конфигурация системы», где и была нужная вкладка «Автозагрузка».
Но в настоящее время Microsoft поддерживает только Windows 10 и Windows 11, а в них способ с msconfig уже не работает. А поскольку все другие свои настольные ОС она считает устаревшими, то, по-видимому, и инструкции по их оптимизации она больше не публикует.
Но, как известно всем пользователям Windows, далеко не все загружающиеся вместе с системой программы можно найти в «Автозагрузке». Поэтому Microsoft сразу предлагает искать их еще и в папках AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup и Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup, которые можно открыть в любом файловом менеджере.
Более продвинутым пользователям Microsoft советует заняться правкой реестра и отсылает их к ключу HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunHKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Но любые изменения в реестре могут привести к печальным последствиям, например, к переустановке системы, поэтому не помешает заранее сделать резервную копию.
Стоит отметить, что Microsoft не стала упоминать про оснастку «Службы», которая ранее скрывалась в «Панели управления», но, поскольку Microsoft хочет от этого меню избавиться, то перенесла «Службы» в меню «Пуск». В этой оснастке можно найти гораздо более подробный список всего, что загружается вместе с системой – здесь упоминаются как сторонние приложения (хотя и не все), так и штатные службы Windows.
Русским знать необязательно
Новые пользователи Windows, находящиеся в России, узнать о таком способе повышения производительности системы непосредственно от Microsoft не смогут. Корпорация с невероятным усердием поддерживает антироссийские санкции – она одна из первых сбежала из России после февраля 2022 г., постоянно третирует бизнес-пользователей, но при этом не забывает втихую зарабатывать в России относительно большие деньги.
А чтобы россияне и гости страны не добрались до ценных знаний о Windows, Microsoft лишила их доступа к разделу своего сайта, посвященному технической поддержке. Редакция CNews убедилась, что при подключении с российского IP на экране выдается ошибка 404, тогда при попытке открыть этот раздел из других стран все работает без каких-либо проблем.