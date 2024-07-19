Не прошло и двух недель. Samsung начинает переговоры с бастующими рабочими заводов по производству микросхем

Профсоюз работников Samsung Electronics объявил бессрочную забастовку. В заявлении организации National Samsung Electronics Union (NSEU) говорится, что руководство южнокорейской компании «не намерено вести диалог», но на второй неделе забастовки руководство компании решило начать переговоры с активистами.

Переговоры с профсоюзом

Компания Samsung Electronics согласилась возобновить переговоры с профсоюзом, организующим забастовки на ее заводах по производству микросхем, поскольку беспрецедентная трудовая акция грозит затянуться уже и на третью неделю. Об этом в середине июля 2024 г. сообщает издание Bloomberg. Инвесторов же сильно тревожит отношения Samsung Electronics с американской технологической компанией Nvidia и срывы по срокам.

По словам представителей Samsung Electronics и профсоюза NSEU, руководители крупнейшей корейской компании встретятся с лидерами профсоюза 19 июля, чтобы обсудить рамки и график переговоров о зарплате.

Череда забастовок и протестов в этом месяце стала самой крупной и масштабной акцией протеста за всю полувековую историю компании Samsung Electronics. Крупнейший профсоюз NSEU, насчитывающий более 30 тыс. членов.

Samsung Electronics Руководство Samsung Electronics решило начать переговоры с активистами

Профсоюз призвал сотрудников в Южной Корее уйти с работы с передового завода по производству чипов памяти для искусственного интеллекта (ИИ), а также и с других заводов в окрестностях Сеула. В июльской забастовке приняли участие более 6,5 тыс. работников южнокорейского производителя.

Тысячи людей присоединились к первому митингу, но неизвестно, сколько сотрудников в целом откликнулось на призыв профсоюза к забастовке. Опасения заключаются в том, что затянувшаяся забастовка может нанести урон самой известной корпорации страны или вызвать аналогичную реакцию во всей восстанавливающейся индустрии технологий и микросхем.

Начало забастовки

Призыв профсоюза NSEU в начале июля 2024 г. ко всеобщей забастовке свидетельствует об обострении конфликта с руководством крупнейшей компании Южной Кореи. Пару недель назад тысячи рабочих собрались у заводов Samsung к югу от Сеула - первоначально забастовка должна была стать трехдневной, с требованием повышения зарплаты.

В их планах профсоюза была цель, которая заключалась в том, чтобы саботировать цепь производства планшетов и смартфонов, которое больше зависит от ручного труда, а затем - полупроводников с высокопропускной памятью (HBM) в городе Пхентхэк. Представители NSEU были уверены, что в конечном итоге руководство компании смягчится и сядет за стол переговоров. В профсоюзе NSEU ожидали сбоев в производстве микросхем Samsung Electronics, утверждая, что в акции приняли участие 5 тыс. человек, занятых в проектировании, производстве и разработке полупроводников.

«Мы делаем это от отчаяния, что это невозможно сделать, если не сейчас. Мы продолжим борьбу до тех пор, пока компания не изменится», - заявил профсоюзный лидер NSEU Сон У Мок (Son Woo-mok).

Поводом для забастовки стали зарплаты и условия труда в Samsung Electronics. Профсоюз NSEU требует от компании-производителя уважать трудовую деятельность, повысить премии и увеличить отпускные. Также NSEU обвинил руководство Samsung Electronics в неспособности извлечь выгоду из растущего спроса на ИИ.

В свою очередь, представители Samsung Electronics заявляли о том, что забастовка не повлияла на работу заводов, сбои в производстве зафиксированы не были.

Как пишет Bloomberg, общая численность рабочей силы Samsung Electronics оценивается примерно в 268 тыс. человек во всем мире, около 120 тыс. из них - в Южной Корее.

Это крупнейшая акция подобного рода за полувековую историю южнокорейского конгломерата. Акции Samsung Electronics росли, но 10 июля подешевели на 0,3%; позиции потеряли и такие поставщики компании как Wonik IPS, TES и Soulbrain Holdings.

Большая часть производства Samsung Electronics автоматизирована, но проблем с производством компания позволить себе не может: сейчас она пытается убедить Nvidia закупать у себя память HBM, чтобы догнать конкурента южнокорейскую компанию SK hynix, которая успела укрепиться в этой нише. Samsung Electronics гарантирует отсутствие сбоев в работе производственных линий, говорится в заявлении компании.

В настоящее время Samsung Electronics занимает около 20% мирового рынка чипов DRAM и около 40% рынка чипов NAND. Инвесторы же сохраняют невозмутимость — им интересна не угроза забастовки, а перспектива соглашения с Nvidia по HBM, а также сбой в производстве транснациональной компании по производству электроники может спровоцировать рост цен на чипы во всем мире.