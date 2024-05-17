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Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис»

Компания-разработчик средств виртуализации «Базис» стала поставщиком инфраструктурного ПО для Газпромбанка. В рамках партнерства будут проведены работы по переводу инфраструктуры банка на отечественные решения для организации виртуальных рабочих мест и управления динамической инфраструктурой.

Более тысячи виртуальных машин в Газпромбанке

На данный момент внутри инфраструктуры Газпромбанка уже развернуты два флагманских продукта «Базиса»: высокопроизводительная платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix и платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace. Вместе они уже организовали более тысячи виртуальных машин, а всего в 2025 году количество виртуальных рабочих мест в Газпромбанке достигнет 30 тысяч. Работу обновленной импортонезависимой динамической инфраструктуры банка поддерживают система защиты облака Basis Virtual Security и ассистент миграции Migration Assistant. Также в течение года будут проведены испытания DevOps-конвейера Basis Digital Energy, средства репликации данных Basis Guard и системы резервного копирования Basis Virtual Protect.

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© SergeyNivens / Фотобанк Фотодженика
Всего в 2025 году количество виртуальных рабочих мест в Газпромбанке достигнет 30 тысяч

Импортозамещение без спешки

«Решение об импортозамещении инфраструктурного ПО назрело уже давно. Но при этом было понимание, что спешка недопустима – отключение серверов, перенос рабочих мест, все это могло повлиять на бизнес-процессы и, следовательно, на наших клиентов. Поэтому к выбору поставщика мы отнеслись основательно и среди всех вариантов остановились на экосистеме “Базис”. Ее преимуществами стали собственная кодовая база, доступная цена, возможность доработки продукта под наши запросы и, что немаловажно, огромный накопленный опыт внедрения», – отметил Ринат Бикмаев, начальник Департамента инфраструктуры информационных технологий Газпромбанка.

«Ключевой задачей “Базиса” является содействие цифровой трансформации ИТ-инфраструктуры Газпромбанка и импортозамещение ПО для организации виртуальной среды. Важным условием, усложняющим проведение работ, было поддержание непрерывности и стабильности бизнес-процессов организации. Но несмотря на сложности, продукты экосистемы “Базис” успешно прошли приемо-сдаточные испытания по методике заказчика и смогли удовлетворить его требования к работе динамической инфраструктуры и обеспечению ее безопасности», – прокомментировал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

erid:LjN8K9AP7Рекламодатель: ООО «БАЗИС»ИНН/ОГРН: 7731316059 / ОГРН 1167746462135Сайт: www.basistech.ru

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